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На юге Петербурга внезапный гость убил двоих, но не тронул бабушку

22-летний петербуржец пришел в гости к жителю Красного Села и в ходе ссоры убил его мать и друга. Осталась одна бабушка

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 1 декабря, трагедия произошла накануне в квартире дома 13 по улице Суворова в Красном Селе. В полицию о ней сообщила 82-летняя женщина. Она сообщила, что в гости к внуку пришел мужчина, который был в неадекватном состоянии. Пенсионерка предположила, что перед визитом он принял наркотики. Гость устроил ссору с 49-летней дочерью заявительницы, схватил нож и нанес смертельные ранения ей, а также 24-летнему мужчине, который также был в гостях у внука. Орудие преступления гость бросил прямо в квартире.

«Полученные приметы злоумышленника были переданы патрульным нарядам. В результате мужчина был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции при патрулировании у дома 19, корпус 1, по Гвардейской улице в г. Красное Село», — сообщает главк.

Его личность установлена — это 22-летний неработающий петербуржец.

Мужчину с признаками наркотического опьянения доставили в полицию.

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Комментарии (7)

angel of death
вот и нефиг пускать кого-то "в гости"... держитесь от гостей подальше...
178007792
А что закон о не указывании национальности и пр преступника уже приняли? А то новость очень исчерпывающая и очень похожа на какой то детективный роман) аж смешно читать такую тупость
aprahka
Бабушка это святое.
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