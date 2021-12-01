На юге Петербурга внезапный гость убил двоих, но не тронул бабушку

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 1 декабря, трагедия произошла накануне в квартире дома 13 по улице Суворова в Красном Селе. В полицию о ней сообщила 82-летняя женщина. Она сообщила, что в гости к внуку пришел мужчина, который был в неадекватном состоянии. Пенсионерка предположила, что перед визитом он принял наркотики. Гость устроил ссору с 49-летней дочерью заявительницы, схватил нож и нанес смертельные ранения ей, а также 24-летнему мужчине, который также был в гостях у внука. Орудие преступления гость бросил прямо в квартире.

