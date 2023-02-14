В Кремле рассказали о поддержке военных со стороны крупных российских бизнесменов

Многие крупные предприниматели принимают активное участие в различных программах поддержки Вооружённых сил страны. Об этом 14 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Бизнесмены, по его словам, жертвуют «огромные средства», помогают восстанавливать технику, а также содействуют реабилитации и лечению военнослужащих.
На вопрос журналистов о наличии иностранных наёмников в рядах ВСУ Песков ответил утвердительно. По его словам, то, что российские военные на передовой слышат иностранную речь со стороны противника, «не секрет», это происходит уже давно.
В Кремле уточнили, что это может доставить больше страданий украинскому народу, но неспособно поменять ход событий.