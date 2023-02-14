Российские банки могут выдать в 2023 году более 5 трлн рублей ипотеки

Российские заемщики могут оформить в 2023 году жилищные кредиты более чем на 5 трлн рублей, превысив результат 2022 года. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, можно ожидать роста спроса на кредитование по вторичному жилью и на частное строительство. Он напомнил, что в 2022 года российские банки показали второй результат по выдаче ипотеки в своей истории — более 4,8 трлн рублей. Главным фактором развития ипотечного рынка в 2023 году является продление ипотечных программ, в частности, семейной ипотеки. Плюс, свою роль сыграет и индексация материнского капитала — с 1 февраля 2023 г. он вырос почти на 12% — до 587 тыс. руб. за первого ребенка и 775,6 тыс. — за второго. В банке ВТБ также ожидают предложений со стороны Правительства по ипотеке для молодежи.

Анатолий Печатников прогнозирует, что основной спрос будет сосредоточен в сегменте вторичного жилья, на который придется 60–65% сделок. Но спрос напрямую будет зависеть от размера рыночных ставок — на последнем заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, что с большой долей вероятности означает сохранение параметров ипотеки в ближайшее время. На первичном рынке спрос может сократиться из-за позиции регулятора по субсидированию ипотеки застройщиками. Напомним, что с начала 2023 года «околонулевые» ставки были запрещены.

«Ограничения «околонулевой» ипотеки повлекут за собой корректировку доли новостроек в структуре продаж, но мы рассчитываем на сбалансированное решение этого вопроса, — добавил Анатолий Печатников. — Основной интерес заемщиков будет фокусироваться в сегменте вторичной недвижимости — по нашей оценке, на готовые объекты будет приходиться примерно 6 из 10 кредитов». Он отметил, что в любом случае ипотека станет драйвером всего российского розничного кредитования, портфель которого в этом году может превысить исторические 30 трлн рублей (с учетом секьюритизации)