Мужчина выбрался из-под завалов в Хатае и погиб при пожаре

63-летний Неджип Чакмак спасся при землетрясении в Турции, но прожил после этого совсем недолго. Трагическую историю рассказывает 14 февраля TRG Thaber.
Неджип во время землетрясения оказался в Хатае под завалами, но смог выбраться самостоятельно. Лишившись дома, он отправился к своей дочери, которая живёт в городе Кютахья и работает в полиции.
Пожар случился, когда Неджип вместе со своим сыном были в квартире на третьем этаже. Предположительно, возгорание началось в подвале здания, который использовался как склад бумаги. Из-за густого дыма мужчины не смогли выбраться. Когда спасатели добрались до них, они были без сознания. Неджип скончался в больнице из-за отравления угарным газом, его сын находится в тяжёлом состоянии.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи. Погибли более 31 тысячи человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.