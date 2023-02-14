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    Мужчина выбрался из-под завалов в Хатае и погиб при пожаре

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    63-летний Неджип Чакмак спасся при землетрясении в Турции, но прожил после этого совсем недолго. Трагическую историю рассказывает 14 февраля TRG Thaber.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/depremde-kurtuldu-yanginda-oldu-2875067" class="io-leave-page _" target="_blank">TRG Thaber</a>
    Скриншот с сайта TRG Thaber
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    Неджип во время землетрясения оказался в Хатае под завалами, но смог выбраться самостоятельно. Лишившись дома, он отправился к своей дочери, которая живёт в городе Кютахья и работает в полиции.

    Пожар случился, когда Неджип вместе со своим сыном были в квартире на третьем этаже. Предположительно, возгорание началось в подвале здания, который использовался как склад бумаги. Из-за густого дыма мужчины не смогли выбраться. Когда спасатели добрались до них, они были без сознания. Неджип скончался в больнице из-за отравления угарным газом, его сын находится в тяжёлом состоянии.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи. Погибли более 31 тысячи человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/depremde-kurtuldu-yanginda-oldu-2875067" class="io-leave-page _" target="_blank">TRG Thaber</a>
    Скриншот с сайта TRG Thaber

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