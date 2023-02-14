ФСБ задержала преступников, которые помогали нелегалам оставаться в России. У них была подпольная типография

Сотрудники ФСБ РФ и Росгвардии задержали участников преступной группы, которая занималась легализацией незаконных мигрантов за счёт фиктивных браков и установления отцовства над детьми. Об этом 14 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Злоумышленники действовали в нескольких субъектах и помогали иностранцам оставаться на территории Московского и Липецкого регионов.

Следствие считает, что за денежное вознаграждение они делали мигрантам поддельные документы, содействовали в заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми «из числа российских граждан».