ФСБ задержала преступников, которые помогали нелегалам оставаться в России. У них была подпольная типография

Сотрудники ФСБ РФ и Росгвардии задержали участников преступной группы, которая занималась легализацией незаконных мигрантов за счёт фиктивных браков и установления отцовства над детьми. Об этом 14 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Злоумышленники действовали в нескольких субъектах и помогали иностранцам оставаться на территории Московского и Липецкого регионов.
Следствие считает, что за денежное вознаграждение они делали мигрантам поддельные документы, содействовали в заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми «из числа российских граждан».
Всего были задержаны пятеро человек — четверо участников преступной группы и организатор. Последний уже находится под стражей.
В рамках дела проведено 45 обысков, допрошены более 30 свидетелей. Сотрудники ФСБ изъяли значительный объём поддельных миграционных документов и незаконно полученных денег. Кроме того, силовики прекратили работу подпольной типографии — там было современное оборудование для изготовления печатей, штампов и бланков официальных документов госорганов.
«Фонтанка» сообщала, что в Петербурге проживают 300 тысяч мигрантов. За год их число выросло на треть. В первую очередь это граждане Узбекистана — 50 % всех мигрантов. Еще 25 % — Таджикистан, затем Киргизия — 7 %, а после в меньшем числе Белоруссия, Украина и другие страны.