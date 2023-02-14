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    Семейный содом или месть? Подробности задержания жительницы Ленобласти за показ порно ребенку

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    13 комментариев

    «Фонтанка» 14 февраля выяснила подробности задержания жительницы Ломоносовского района, которую заподозрили в показе порно своему малолетнему родственнику. Как оказалось, мальчик был не племянником, а двоюродным братом фигурантки, но сути дела это не меняет.

    Итак, заявление на 33-летнюю женщину написал сам кузен, которому сейчас 17 лет. Сейчас он сам находится в СИЗО после того, как 17 августа прошлого года кузина обвинила его в насилии над малолетней дочкой. Женщина заявила, что когда племянница была в гостях у ее брата, тот раздевался перед ней и просил трогать, а сам целовал ребенка и касался половых органов. И вот спустя полгода подросток рассказал, что старшая двоюродная сестра сама его развращала, когда он был маленьким. Юноша вспомнил о семейном просмотре порно. Это якобы подтвердила какая-то старая запись.

    О задержании дамы «Фонтанка» писала ранее. Сейчас фигурантка находится в изоляторе временного содержания и ждет избрания меры пресечения. СК возбудил уголовное дело о развратных действиях.

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    Комментарии 12

    26078160114 Фев 2023 в 11:55
    Когда же введут серьёзные наказания за ложные доносы. Чтобы не меньше того срока, как за преступление, о котором ложный донос. Иначе этот беспредел не закончится.
    +0−0
    Slava_Rossii214 Фев 2023 в 11:52
    Заявы за развращение и домогательство стали уже инструментом семейных разборок и способом обогащения.
    +1−0
    kolpankolpan14 Фев 2023 в 11:51
    Возраст несчастного озвучьте.Мои одноклассницы в 13 уже вовсю жарились с пареньками на 2 -3 года старше.
    +0−0
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