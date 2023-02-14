Семейный содом или месть? Подробности задержания жительницы Ленобласти за показ порно ребенку

«Фонтанка» 14 февраля выяснила подробности задержания жительницы Ломоносовского района, которую заподозрили в показе порно своему малолетнему родственнику. Как оказалось, мальчик был не племянником, а двоюродным братом фигурантки, но сути дела это не меняет.



Итак, заявление на 33-летнюю женщину написал сам кузен, которому сейчас 17 лет. Сейчас он сам находится в СИЗО после того, как 17 августа прошлого года кузина обвинила его в насилии над малолетней дочкой. Женщина заявила, что когда племянница была в гостях у ее брата, тот раздевался перед ней и просил трогать, а сам целовал ребенка и касался половых органов. И вот спустя полгода подросток рассказал, что старшая двоюродная сестра сама его развращала, когда он был маленьким. Юноша вспомнил о семейном просмотре порно. Это якобы подтвердила какая-то старая запись.

