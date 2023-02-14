Порно для самых маленьких. Жительницу Ленобласти подозревают в секспросвете для племянника

Полиция Ломоносовского района Ленобласти задержала 33-летнюю жительницу одной из деревень. Поводом стали фильмы для взрослых, которые она якобы показывала своему малолетнему племяннику. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 февраля.



По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о развратных действиях. Женщину поместили в изолятор временного содержания.



По версии следствия, в 2010-м и 2018-м годах она в своей квартире показывала племяннику порноролики. В то время мальчику было 5 и 13 лет соответственно.

