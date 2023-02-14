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    Порно для самых маленьких. Жительницу Ленобласти подозревают в секспросвете для племянника

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    4 комментария

    Полиция Ломоносовского района Ленобласти задержала 33-летнюю жительницу одной из деревень. Поводом стали фильмы для взрослых, которые она якобы показывала своему малолетнему племяннику. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 февраля.

    По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о развратных действиях. Женщину поместили в изолятор временного содержания.

    По версии следствия, в 2010-м и 2018-м годах она в своей квартире показывала племяннику порноролики. В то время мальчику было 5 и 13 лет соответственно.

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    Комментарии 4

    Абрикосов14 Фев 2023 в 09:57
    даже нечего сказать... первая реакция что это чистейшей воды поклёп. Мальчик запомнил что там ему в пятилетнем возрасте показывали?
    +0−0
    Гость14 Фев 2023 в 09:56
    Говорят родственники в отместку написали заявление, за то, что она посадила в тюрьму этого мальчика, когда он надругался над ее дочкой.
    +0−0
    Гость14 Фев 2023 в 09:53
    С 2018 прошло 4 года. Свидетелей, думаю, нет. То есть по устному заявлению можно вот так вот? Или она с повинной пришла?
    +1−0
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