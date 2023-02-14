«Москвич» пополнит парки такси и каршеринга

В этом году завод «Москвич» поставит три тысячи машин в парки такси и каршеринга. Автопроизводитель подписал соответствующее соглашение с «Яндексом». Об этом 14 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.



«Благодаря перезапуску производства на «Москвиче» компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг», – считает Собянин.

По словам мэра Москвы, только столичному рынку такси и каршеринга нужно от 30 до 40 тысяч новых автомобилей ежегодно.

В 2022 году московский автозавод объявил о возобновлении производства машин под маркой «Москвич». Новая модель – «Москвич 3» – создана на базе китайского кроссовера JAC JS4. Автомобили практически идентичны. В январе «Фонтанке» удалось прокатиться на этой машине. О впечатлениях от поездки можно почитать здесь.