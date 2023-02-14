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    «Москвич» пополнит парки такси и каршеринга

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    4 комментария

    В этом году завод «Москвич» поставит три тысячи машин в парки такси и каршеринга. Автопроизводитель подписал соответствующее соглашение с «Яндексом». Об этом 14 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

    «Благодаря перезапуску производства на «Москвиче» компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг», – считает Собянин.

    По словам мэра Москвы, только столичному рынку такси и каршеринга нужно от 30 до 40 тысяч новых автомобилей ежегодно.

    В 2022 году московский автозавод объявил о возобновлении производства машин под маркой «Москвич». Новая модель – «Москвич 3» – создана на базе китайского кроссовера JAC JS4. Автомобили практически идентичны. В январе «Фонтанке» удалось прокатиться на этой машине. О впечатлениях от поездки можно почитать здесь.

    Добавим, что «Москвичи 3» в автосалонах Северной столицы уже есть, дилеры отмечают, что машин поступило много.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    МосквичМоскваКаршерингТакси
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    Комментарии 4

    Podletz1714 Фев 2023 в 11:59
    Так ясное дело , иначе то куда их девать , любой вменяемый человек ,не способен на такой поступок , покупку данной модели автомобиля .
    +0−0
    Гость14 Фев 2023 в 11:56
    как иронично выглядят ковычки на слове москвич
    +0−0
    Slava_Rossii214 Фев 2023 в 11:55
    Кто будет брать эту китайчатину по спекулятивным ценам?
    +0−0
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