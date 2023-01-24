Уже приехали два автовоза. До Петербурга докатился «Москвич 3»

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Автомобиль «Москвич 3» в Петербурге уже можно пощупать, завести и даже покататься. Мы выяснили, когда стартуют продажи, в какую цену выльется ТО, а главное, почем запасные части и сколько их дожидаться.

Завод «Москвич» будет поставлять машины в четыре дилерских салона города, «Фонтанка» обзвонила их, чтобы найти ответы на самые важные вопросы. Отдельная коллизия — с подсчетом ущерба по ОСАГО.



Официально старт продаж «Москвич 3» в России пока еще не объявлен, и дилеры готовы сообщить только цены, рекомендованные заводом-изготовителем: на машину с механической коробкой передач — от 1 млн 970 тысяч рублей, с вариатором — от 2 млн 35 тысяч, на электротяге — от 3,5 миллионов. Обещают, что скидки будут за покупку в кредит и трейд-ин, а также по программе господдержки, но детально говорить о ценах дилеры пока не готовы.



Машины идут одна за другой

В автосалон «РОЛЬФ Лахта» уже 23 января приехали два автовоза. По цене пока ориентира нет — официальные прайсы ждут в течение ближайших 2–3 дней, но если появится жгучее желание купить машину сразу, для такого клиента автоцентр отправит запрос в представительство, и, при наличии информации, оформит сделку.



«У нас уже приехали два автовоза, 8 штук, механика и автоматы. Планы на «электрички» тоже были, но информации по ним пока нет», — рассказали там.

Официально в «Рольфе» в ответ на самый главный вопрос, а что с запчастями, обнадежили: «К моменту старта продаж дилерский центр будет обеспечен необходимым набором запасных частей, и постепенно этот склад будет пополняться». В «Аларм-Моторс Юго-Запад» автомобили тоже уже есть, их готовят для выставки в шоу-руме и для тест-драйва.

«В наличии машин много, автовозы один за одним уже идут, уже пришли 10–12 автомобилей», — говорят дилеры.



Официальный старт продаж «Москвича» здесь с 1 февраля. Будут представлены: механика с двигателем 1,5 турбо, автомат и электрокар, все идут в одинаковых комплектациях, но рассказать о них подробнее смогут не ранее начала продаж. Стоимость машин здесь тоже пока не называют, но отмечают, что рекомендованная цена, указанная на сайте официалов, от 1,97 млн на бензиновую механику, автомат и электричка будут дороже.

В «Автомире» первые автомобили на вариаторе уже поступили, менеджеры уже занимаются продажей, со дня на день поступят с механической коробкой передач. И те, и другие — в комплектации «Комфорт»: круиз-контроль, задние датчики парковки и камера заднего вида, бесключевой доступ, климат-контроль, легкосплавные диски 17 радиуса, рейлинги на крыше, люк с электроприводом.



«Рекомендованная цена завода-изготовителя на трансмиссию с вариатором 2 млн 35 тысяч рублей, на механику 1 млн 970 тысяч рублей», — рассказали «Фонтанке» в «Автомире» в Москве.

В салоне сети в Петербурге за наличный расчет цена автомобиля составит в пределах 2 миллионов рублей.

Автосалон »Петровский» на Руставели тоже готовится к старту продаж, но точная дата пока неизвестна.

«Планируется в ближайшее время, до конца января, но конкретную дату нам пока не озвучивали. Комплектации и модели тоже пока не знаем», — говорят менеджеры салона.



ТО за 15 тысяч

По стоимости техобслуживания «Москвич 3» не требует бездонных вливаний. Дилеры рекомендовали ориентироваться в среднем на 15 тысяч рублей один раз в год или каждые 15 тысяч километров пробега, как заложено в регламенте. Не должно возникнуть проблем и с запчастями.

«Все запчасти и комплектующие есть в наличии, завод же у нас находится на территории России, все легко», — сказали в салоне «Рольф», и отметили, что детали недорогие.

Срок поставки запчастей 3–6 месяцев

Понятное дело, что понять слабые места машины, которая только дебютирует на рынке, невозможно — статистики еще нет. Если же вспомнить, что «Москвич 3» — это самый что ни на есть китайский JAC JS4, то в этом плане пригодится опыт тех, кто уже имеет дело с этой маркой родом из Поднебесной.



Действительно, говорят эксперты, с расходниками, которые меняют по гарантии, например, фильтрами и тормозными колодками, проблем нет.

«Ценовой диапазон оригинальных запчастей на JAC довольно привлекателен — очень недорогие, действительно гуманные. Недавно мы смотрели фару на автомобиль JAC J7, ее стоимость была ориентировочно 14 тысяч рублей. Что касается расходников, колодки, фильтры, с этим проблем нет, все в наличии, ценники на оригиналы такие же гуманные», — отмечают в отделе запасных частей салона «Автополе», который продает JAC с апреля прошлого года.



Первое регламентное ТО для JAC J7 обойдется ориентировочно в 12 тысяч рублей, второе — 17 тысяч. Судя по набору запчастей и их стоимости, цена на ТО JAC JS4 уложится в этот же диапазон.

Но с чем действительно приходится мучиться дилерам JAC, так это с заменой деталей по ремонту, не входящему в гарантийное обслуживание. Проще говоря, после ДТП.



«Если какого-то товара нет на центральном складе JAC в Москве, то, как они заявляют, стандартный срок поставки 3–6 месяцев. Вот, например, мы ждем лобовое стекло на JAC Т6 по цене 10,5 тысяч, на центральном складе его нет, и нам сказали ждать 3–6 мес. Срок более чем серьезный. Возможно, свою логистику они будут совершенствовать, и сроки эти сокращать… У них есть возможность заказать авиа-доставку, это сокращает срок поставки до 1,5 месяцев, но увеличивает стоимость на 15–20 %», — говорят в «Автополе».

Крыло на JAC JS4 стоит от 10 тысяч рублей, бампер обойдется в 13,5 тысяч — 7,5 за верхнюю часть и 6 тысяч за нижнюю, фара передняя от 14 тысяч — это для тех, кто собирается биться в ДТП. Для тех, кто боится ям на дорогах: опора амортизатора стоит 2,5 тысячи, наконечник рулевой тяги 3,4 тысячи, ступичный подшипник 3,3 тысячи рублей.



Как будут считать ущерб по ОСАГО

В случае ремонта по ОСАГО у JAC также складывается интересная картина: в справочнике Российского союза автостраховщиков запчастей на эту марку нет. Поэтому для расчета стоимости возмещения ремонта по ОСАГО страховщики будут прицениваться к тем деталям, что есть на рынке, рассказали в РСА:

«В справочник РСА попадают сведения по запчастям к тем маркам ТС, по которым на предшествующий год было заключено не менее 15 тысяч договоров. В ноябре прошлого года по JAC было всего 8,8 тыс. договоров. В ближайшее время будет актуальная статистика для следующей версии, посмотрим, сколько там будет договоров. Единая методика, утвержденная Банком России, указывает на то, что если в справочнике по запчастям нет какой-то детали, определение ее средней стоимости должно делаться методом статистического наблюдения по данным от продавцов запчастей, действующих в пределах границ того субъекта РФ, в котором произошло ДТП».



При подсчете ущерба от ДТП для «Москвича 3» сумму возмещения по ОСАГО будут определять по той же схеме.

«Эксперт-техник должен понять, какой именно запчасти на JAС соответствует поврежденная запчасть на Москвиче-3. В документах это пока не отрегулировано, у нас нет номенклатуры запчастей и технической документации на Москвич-3, по которой можно было бы установить это соответствие», — рассказали в РСА.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

