В Иркутской области школьник отдал мошенникам сбережения семьи, пытаясь спасти родителей

Школьник в Иркутской области отдал мошенникам семейные сбережения, пытаясь спасти родителей. Злоумышленники позвонили на стационарный телефон.



Как сообщает 14 февраля пресс-служба регионального МВД, инцидент произошел в Ленинском районе. 11-летний мальчик ответил на звонок телефонных аферистов, которые напугали школьника рассказом о попавшей в аварию семье. Пытаясь помочь отцу и матери, четвероклассник отдал незнакомой женщине все хранившиеся дома сбережения — более двухсот тысяч рублей.



Всего за сутки в дежурных частях полиции региона зарегистрировано 17 заявлений от потерпевших, которые в совокупности лишились больше 5 миллионов рублей.

