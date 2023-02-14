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    В Иркутской области школьник отдал мошенникам сбережения семьи, пытаясь спасти родителей

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    2 комментария

    Школьник в Иркутской области отдал мошенникам семейные сбережения, пытаясь спасти родителей. Злоумышленники позвонили на стационарный телефон.

    Как сообщает 14 февраля пресс-служба регионального МВД, инцидент произошел в Ленинском районе. 11-летний мальчик ответил на звонок телефонных аферистов, которые напугали школьника рассказом о попавшей в аварию семье. Пытаясь помочь отцу и матери, четвероклассник отдал незнакомой женщине все хранившиеся дома сбережения — более двухсот тысяч рублей.

    Всего за сутки в дежурных частях полиции региона зарегистрировано 17 заявлений от потерпевших, которые в совокупности лишились больше 5 миллионов рублей.

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    Иркутская областьМошенникиТелефонные аферистыТелефонные мошенники
    ЛАЙК1
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    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    26605452514 Фев 2023 в 08:08
    Сколько же шакалов живёт в нашей скрепоносной стране..............
    +1−0
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