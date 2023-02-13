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    Путин провёл совещание Совбеза. Лавров рассказал про Африку

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    В понедельник президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл очередное оперативное совещание Совета безопасности.

    Как сообщает вечером 13 февраля официальный сайт Кремля, основным докладчиком на заседании выступил глава МИД России Сергей Лавров, который вернулся из командировки по странам Африки, где занимался подготовкой саммита «Россия — Африка».

    Второй саммит «Россия — Африка» состоится в России в 2023 году. Летом Путин подписал указ об организационном комитете по подготовке к мероприятию.

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    АфрикаКремльПутинЛавровСовбез
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    Комментарии 20

    grannie13 Фев 2023 в 21:56
    Если б в Африку спешить
    Не было б причины,
    Мы не знали бы, что мы
    Справимся с пучиной.
    Что не страшен будет нам
    Шторма сиплый грохот..
    Это даже хорошо,
    Что пока нам плохо

    Ходы кривые роет
    Подземный умный крот.
    Нормальные герои
    Всегда идут в обход!
    В обход идти, понятно,
    Не очень-то легко.
    Не очень-то приятно,
    И очень далеко!
    Зато так поступают
    Одни лишь мудрецы.
    С обходом подступают
    Одни лишь храбрецы!
    Глупцы, героя строя,
    Бросаются вперед,
    Нормальные герои
    Всегда наоборот.
    И мы с пути кривого
    Обратно не свернем
    А надо будет снова
    Пойдем кривым путем!

    Пророческий фильмец-то был...
    +0−0
    Тутвамнеxамoн13 Фев 2023 в 21:56
    В желтой жаркой Африке,
    В центральной ее части,
    Как-то вдруг, вне графика,
    Случилось несчастье.
    Слон сказал, не разобрав:
    - Видно быть потопу!..-
    В общем так: один Жираф
    Дыд-дык Лаврова прямо в попу
    +0−0
    Михаил Микушин13 Фев 2023 в 21:45
    Богатство России Африкой прирастать будет! (С)
    +1−0
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