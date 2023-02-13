Путин провёл совещание Совбеза. Лавров рассказал про Африку

В понедельник президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл очередное оперативное совещание Совета безопасности.



Как сообщает вечером 13 февраля официальный сайт Кремля, основным докладчиком на заседании выступил глава МИД России Сергей Лавров, который вернулся из командировки по странам Африки, где занимался подготовкой саммита «Россия — Африка».



Второй саммит «Россия — Африка» состоится в России в 2023 году. Летом Путин подписал указ об организационном комитете по подготовке к мероприятию.



Новость дополняется.

