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    На выставке о счастье расскажут про послевоенные моду и быт

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    1 комментарий

    В рамках выставки «Образы счастья» в музее Академии художеств с 19 февраля по 2 апреля пройдет цикл лекций про моду пятидесятых-шестидесятых, легпром и советский звездный стиль. 12+

    Фото: предоставлено организаторами
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    Мода советской эпохи осталась «немножечко белым пятном в истории», считает Марина Яковлева, кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК. В постсоветское время как-то не очень рвались изучать то, что было связано с «советским». При этом современные мировые дизайнеры вполне используют минимализм, конструктивизм, а эти направления развивались во многом благодаря советским художникам. В 1920-е «к моде, с одной стороны, относились несколько предвзято, а с другой — относились к ней как к инструменту создания нового человека», говорит Марина Яковлева.

    Но в этот раз исследовательница расскажет о моде послевоенной. Советские женщины получили представление о европейских нарядах — не только из западных кинофильмов, но и из трофейных посылок. Это было время счастья: закончилась война, хотелось красоты, яркости. В 1959 году в Москву приехал Кристиан Диор — сохранились фотографии того вояжа: по московским улицам фланируют французские манекенщицы в шляпах, на эту красоту сосредоточенно взирают советские барышни. Сшить такое же они бы еще могли исхитриться — но где взять такую обувь?

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    Слушаем цикл лекций в музее Академии художеств (Университетская наб., 17): 19 февраля — «Мода СССР 1950–1960-х: европейские тенденции и советские традиции», 5 марта — «Индустрия моды VS легкая промышленность в СССР 1950–1960-х», 19 марта — «Советская женщина: мода и повседневность 1950–1960-х», 2 апреля — «Иконы моды: советский звездный стиль и молодежная мода».

    Начало всех лекций в 14:00, подробности на сайте музея.

    Александра Шеромова

    Фото: предоставлено организаторами

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    Комментарии 1

    своих не бросаем13 Фев 2023 в 16:17
    откуда они знают если вобла ещё идёт?
    +1−0
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