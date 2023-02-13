«Дмитрий Якущенко — молодец». Пригожин показал «воскресшего» после «казни» бойца

Боец группы «Вагнер» Дмитрий Якущенко, которого якобы казнили кувалдой за сдачу в плен украинцам, может быть жив. Видео с ним 13 февраля появилось в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина с подписью «Дмитрий Якущенко — молодец».



В кадре мужчина говорит, что в ЧВК у каждого есть право исправить свою ошибку. Он объяснил, что много наговорил в украинском плену, чтобы выжить, а теперь ему очень стыдно. Чтобы «искупить вину», он передал вагнеровцам «ценную информацию», за что был прощен.

Недавно видео, на котором Якущенко якобы казнят кувалдой, появилось в Telegram-канале, связанном с ЧВК «Вагнер». Вскоре уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что попросит СК проверить ролик.