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    Москалькова попросит СК проверить видео с очередной «казнью кувалдой»

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    17 комментариев

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить видео, на котором сбежавшего вагнеровца якобы убивают кувалдой.


    Москалькова заявила, что внесудебные казни недопустимы, пишет 13 февраля РБК. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в свою очередь, дал неоднозначный комментарий через свою пресс-службу. Он заявил, что «не все так печально» и что «фильм про Якущенко больше похож на «Семнадцать мгновений весны».

    В понедельник в Telegram-канале GREY ZONE, который связывают с группой «Вагнер», появилось видео «казни» бойца, который бежал с оружием и добровольно сдался в плен украинцам.

    В ноябре подобный ролик вызвал широкий резонанс, в Кремле видео комментировать отказались. Тогда Москалькова тоже просила проверить шокирующие кадры. Об этом же просили члены СПЧ. Чем завершилась проверка, неизвестно.

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    КувалдаВагнерМоскалькова
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    Комментарии 17

    chip113 Фев 2023 в 15:28
    Блокбастер Кувалда- 2 сезон. Все персонажи и события выдуманы, любые совпадения случайны!
    +1−0
    Польза санкций13 Фев 2023 в 15:22
    А с проверкой предыдущего видео у москальковой как дела обстоят?
    +3−0
    Гость13 Фев 2023 в 15:21
    Фонтанка в своем желании … уже тупо ведется на розыгрыши (провокации).
    Профессия мертва.
    +0−1
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