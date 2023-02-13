Москалькова попросит СК проверить видео с очередной «казнью кувалдой»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить видео, на котором сбежавшего вагнеровца якобы убивают кувалдой.
Москалькова заявила, что внесудебные казни недопустимы, пишет 13 февраля РБК. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в свою очередь, дал неоднозначный комментарий через свою пресс-службу. Он заявил, что «не все так печально» и что «фильм про Якущенко больше похож на «Семнадцать мгновений весны».
В понедельник в Telegram-канале GREY ZONE, который связывают с группой «Вагнер», появилось видео «казни» бойца, который бежал с оружием и добровольно сдался в плен украинцам.
В ноябре подобный ролик вызвал широкий резонанс, в Кремле видео комментировать отказались. Тогда Москалькова тоже просила проверить шокирующие кадры. Об этом же просили члены СПЧ. Чем завершилась проверка, неизвестно.