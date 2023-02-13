В Сети распространили еще одно видео, на котором перебежчика из ЧВК «Вагнер» якобы казнят кувалдой

Новые кадры «казни кувалдой» появились 13 февраля в телеграм-канале GREY ZONE, который связывают с ЧВК «Вагнер». На видео мужчина, представившийся Дмитрием Якущенко. С его слов, на фронт он попал вагнеровцем, но изначально хотел сбежать.



Видео начинается с интервью бойца украинскому телеканалу. «Я планировал, что когда сюда приду, найти какую-нибудь лазейку. Просто, как говорится, сбежать», — говорит мужчина на камеру. Он рассказал, что взял с собой автомат, рожков немного и пару гранат, после чего дошел до украинских позиций.