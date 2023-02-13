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    В Сети распространили еще одно видео, на котором перебежчика из ЧВК «Вагнер» якобы казнят кувалдой

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    78 комментариев

    Новые кадры «казни кувалдой» появились 13 февраля в телеграм-канале GREY ZONE, который связывают с ЧВК «Вагнер». На видео мужчина, представившийся Дмитрием Якущенко. С его слов, на фронт он попал вагнеровцем, но изначально хотел сбежать.

    Видео начинается с интервью бойца украинскому телеканалу. «Я планировал, что когда сюда приду, найти какую-нибудь лазейку. Просто, как говорится, сбежать», — говорит мужчина на камеру. Он рассказал, что взял с собой автомат, рожков немного и пару гранат, после чего дошел до украинских позиций.

    Вторая часть видео — кадры из подвала. Голова Якущенко зафиксирована скотчем, позади стоит человек с кувалдой.

    «Я, Якущенко Дмитрий Юрьевич, 78-го года рождения, родился в Республике Крым. Отправился на фронт в рядах ЧВК «Вагнер», — говорит мужчина. Далее он рассказывает, что на передовой понял, что ему там не место. Затем на улице в Днепре получил удар по голове и потерял сознание. «Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить», — произнес мужчина. После этого стоявший позади начал наносить удары кувалдой по голове пленника.

    Видео завершается фразой «Заседание суда объявляется закрытым».

    В телеграм-канале GREY ZONE сообщается, что Якущенко бежал спустя четыре дня после прибытия на фронт в составе группы «Вагнер». Участвовать в боевых действиях он решил, отбывая наказание за разбой и убийство в Крыму.

    В ноябре 2022 года в соцсетях разошлась видеозапись с «казнью кувалдой» якобы бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Завершается видео ударом кувалдой по голове этого мужчины. Как говорится в описании, «предатель получил традиционное исконно вагнеровское наказание».

    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что видео проверяют следственные органы.

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    ЧВК ВагнерВидеоКувалда
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    Комментарии 78

    ЮрагаПитер13 Фев 2023 в 13:07
    Всё правильно, с предателями именно так, по законам военного времени 🔨🔨🔨
    +0−1
    26605452513 Фев 2023 в 13:01
    По законам жанра остывающий интерес нужно подогревать. «Вагнер» выложил очередное видео с казнью отступника. Естественно, с помощью кувалды.

    Пока косплей на ИГИЛ выглядит слишком механистичным. Однако работа над созданием культа смерти продолжается. Опять же по законам жанра скоро должен будет начаться поиск новых форм. «Вагнеру» придется разработать кодификатор наказаний и расширить перечень казней за разные виды нарушений.

    Ну, и конечно, российские правоохранительные органы снова сделают вид, что не в курсе происходящего, а Песков на все вопросы будет футболить в соответствующие ведомства. Кремль у нас в принципе ни за что не отвечает.
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 12:35
    Отличная развязка.
    +1−4
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