В Сети распространили еще одно видео, на котором перебежчика из ЧВК «Вагнер» якобы казнят кувалдой

Новые кадры «казни кувалдой» появились 13 февраля в телеграм-канале GREY ZONE, который связывают с ЧВК «Вагнер». На видео мужчина, представившийся Дмитрием Якущенко. С его слов, на фронт он попал вагнеровцем, но изначально хотел сбежать.
Видео начинается с интервью бойца украинскому телеканалу. «Я планировал, что когда сюда приду, найти какую-нибудь лазейку. Просто, как говорится, сбежать», — говорит мужчина на камеру. Он рассказал, что взял с собой автомат, рожков немного и пару гранат, после чего дошел до украинских позиций.
Вторая часть видео — кадры из подвала. Голова Якущенко зафиксирована скотчем, позади стоит человек с кувалдой.
«Я, Якущенко Дмитрий Юрьевич, 78-го года рождения, родился в Республике Крым. Отправился на фронт в рядах ЧВК «Вагнер», — говорит мужчина. Далее он рассказывает, что на передовой понял, что ему там не место. Затем на улице в Днепре получил удар по голове и потерял сознание. «Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить», — произнес мужчина. После этого стоявший позади начал наносить удары кувалдой по голове пленника.
Видео завершается фразой «Заседание суда объявляется закрытым».
В телеграм-канале GREY ZONE сообщается, что Якущенко бежал спустя четыре дня после прибытия на фронт в составе группы «Вагнер». Участвовать в боевых действиях он решил, отбывая наказание за разбой и убийство в Крыму.