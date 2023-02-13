В Москве задержали четырёх приезжих, которых подозревают в избиении местного жителя. Юноша мог заступаться за школьницу

Четверо уроженцев Средней Азии задержаны в Москве по уголовному делу о хулиганстве. Их подозревают в избиении жителя столицы. Видеозапись конфликта распространилась в Сети накануне.



Как сообщает Следственный комитет Москвы 13 февраля, обвинение предъявили четырем фигурантам 2002, 2004, 2006 и 2007 года рождения. Следствие полагает, что 10 февраля у жилых домов на Каширском шоссе они толпой избили потерпевшего 2004 года рождения.



На кадрах, которые накануне разошлись в Интернете, видно, как одного молодого человека бьют не меньше десяти. Телеканал 360 и другие СМИ уточнили, что причиной конфликта могло стать то, что москвич заступился за 15-летнюю школьницу, к которой приставал один из участников драки.

