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    В Москве задержали четырёх приезжих, которых подозревают в избиении местного жителя. Юноша мог заступаться за школьницу

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    10 комментариев

    Четверо уроженцев Средней Азии задержаны в Москве по уголовному делу о хулиганстве. Их подозревают в избиении жителя столицы. Видеозапись конфликта распространилась в Сети накануне.

    Как сообщает Следственный комитет Москвы 13 февраля, обвинение предъявили четырем фигурантам 2002, 2004, 2006 и 2007 года рождения. Следствие полагает, что 10 февраля у жилых домов на Каширском шоссе они толпой избили потерпевшего 2004 года рождения.

    На кадрах, которые накануне разошлись в Интернете, видно, как одного молодого человека бьют не меньше десяти. Телеканал 360 и другие СМИ уточнили, что причиной конфликта могло стать то, что москвич заступился за 15-летнюю школьницу, к которой приставал один из участников драки.

    Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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    МоскваИзбиениеМассовая дракаПриезжие
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    Комментарии 10

    Гость13 Фев 2023 в 13:07
    Десять на одного это у них классика жанра.Но что хочется сказать по теме статьи. А вот что, у меня очень хорошая память и я прекрасно помню как воины-афганцы начали возвращаться домой и мало тогда не показалось никому, примерно с десяток лет после вывода ограниченного контингента. Улавливаете о чем я?
    +0−0
    28027910313 Фев 2023 в 13:02
    Торопятся. Со временем не только нынешние работяги и учителя, но и школьники как подрастут отправятся на могилизацию, и тогда не только нынешний неликвид брачного рынка будет за Оятулл и Дильшодов выходить, но и остальным ничего не останется. Гарант работает над этим.
    +0−1
    VKuser15134690413 Фев 2023 в 12:59
    Самое страшное впереди...их в России уже миллионы...в собственных республиках почти не осталось
    +0−1
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