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    Кровавая вендетта на Седова. Петербуржец несколько раз выстрелил в иностранца, защищая честь знакомой

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    22 комментария

    Гражданин Азербайджана получил несколько резиновых пуль в подземном переходе на улице Седова в Петербурге и почти сразу сам стал фигурантом уголовного дела. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 13 февраля.

    В ночь на воскресенье в круглосуточный магазин на улице Седова забрел окровавленный мужчина. По всей видимости, он попросил работника вызвать скорую, так как продавец позвонил по номеру 112 и сообщил о пострадавшем с огнестрельными ранениями. Вместе с медиками на место выехала полиция.

    Прибывший наряд установил личность раненого. Им оказался 30-летний приезжий из Азербайджана. У него насчитали три огнестрельных ранения и отметили алкогольную интоксикацию средней степени. Пострадавшего доставили в НИИ Джанелидзе.

    Буквально через пару часов у одного из домов по Рабфаковскому переулку задержали 37-летнего местного жителя. Он рассказал, что четыре раза выстрелил в потерпевшего из пистолета Grand Power в подземном переходе на Седова. Стрелок пояснил, что незадолго до этого тот пытался изнасиловать его знакомую. У мужчины изъяли пистолет и отправили оружие на экспертизу.

    Около пяти утра в отдел полиции пришла петербурженка, которая заявила о том, что в переходе рядом с ее домом неизвестный совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Полиция возбудила уголовное дело по соответствующей статье. К палате прооперированного подозреваемого выставили спецпост. Что до стрелка, то он отпущен под обязательство о явке. Уголовное дело в отношении него пока не возбуждено.

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    Комментарии 22

    Y56700p813 Фев 2023 в 10:50
    полицаи разберутся непредвзято.
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 10:41
    КОЗЕЛ ПРИЕЗЖИЙ НА ДОНБАС НАШИХ РЕБЯТ ОТПРАВЛЯЮТ А КТО НАС ЗАЩИЩПТЬ БУДЕТ ПРИХОДИТСЯ ТАК ТРАВМАТОМ
    +0−0
    wbons13 Фев 2023 в 10:28
    знаю я этот подземный переход - ночью там особенно оживленно
    +0−0
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