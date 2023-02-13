Кровавая вендетта на Седова. Петербуржец несколько раз выстрелил в иностранца, защищая честь знакомой

Гражданин Азербайджана получил несколько резиновых пуль в подземном переходе на улице Седова в Петербурге и почти сразу сам стал фигурантом уголовного дела. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 13 февраля.



В ночь на воскресенье в круглосуточный магазин на улице Седова забрел окровавленный мужчина. По всей видимости, он попросил работника вызвать скорую, так как продавец позвонил по номеру 112 и сообщил о пострадавшем с огнестрельными ранениями. Вместе с медиками на место выехала полиция.

