    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    764мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd72.79eur78.05

    Юрий Жирков объявил о завершении карьеры футболиста

    468
    1 комментарий

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков объявил о завершении игровой карьеры. Об этом вечером 12 февраля сообщает пресс-служба петербургского клуба, разместившая по такому случаю на своей странице «ВКонтакте» видео лучших моментов с участием Жиркова.

    Газета «Спорт-Экспресс» цитирует самого игрока, который прокомментировал своё будущее без футбола: «Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью».

    Помимо «Зенита» Жирков за свою карьеру выступал также за тамбовский «Спартак», московский ЦСКА, лондонский «Челси», столичное «Динамо», махачкалинский «Анжи» времён Гуса Хиддинка и подмосковные «Химки».

    В составе сине-бело-голубых он провёл в общей сложности 127 матчей, забил 5 голов и сделал 17 результативных передач. С «Зенитом» Жирков трижды становился чемпионом России, обладателем двух Кубков и двух Суперкубков страны. Кроме этого он является полуфиналистом Чемпионата Европы — 2008 и четвертьфиналистом Чемпионата мира — 2018 в составе сборной России по футболу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДинамоЗенитЦСКАФутболСпортФК АнжиЖирков
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!12 Фев 2023 в 21:38
    «Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью».

    он чё особо приближённый к телу что ле.
    типа как сынок соловьёва?

    хе-хе.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close