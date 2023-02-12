Юрий Жирков объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков объявил о завершении игровой карьеры. Об этом вечером 12 февраля сообщает пресс-служба петербургского клуба, разместившая по такому случаю на своей странице «ВКонтакте» видео лучших моментов с участием Жиркова.
Газета «Спорт-Экспресс» цитирует самого игрока, который прокомментировал своё будущее без футбола: «Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью».
Помимо «Зенита» Жирков за свою карьеру выступал также за тамбовский «Спартак», московский ЦСКА, лондонский «Челси», столичное «Динамо», махачкалинский «Анжи» времён Гуса Хиддинка и подмосковные «Химки».
В составе сине-бело-голубых он провёл в общей сложности 127 матчей, забил 5 голов и сделал 17 результативных передач. С «Зенитом» Жирков трижды становился чемпионом России, обладателем двух Кубков и двух Суперкубков страны. Кроме этого он является полуфиналистом Чемпионата Европы — 2008 и четвертьфиналистом Чемпионата мира — 2018 в составе сборной России по футболу.