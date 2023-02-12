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    Это не Сербия, это Калининский район. Чиновники объяснили, почему на крыше администрации был перевернутый флаг

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    6 комментариев

    Петербуржцы вечером 12 февраля сообщают о том, что флаг на шпиле администрации Калининского района города расположен «вверх ногами». Это не политический демарш, это ветер, объяснили чиновники.

    Фотографии необычно реющего флага появились в воскресенье, комментарии предсказуемые: «Мы что, в Сербии?»

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    Как пояснили «Фонтанке» в районной администрации, ветер и непогода последних дней повредили оснастку флагштока. «Трос замотало, перехлестнуло флаг, сам флаг обледенел, затем застрял на середине шпиля. Верхолазы все уже исправили», — рассказали в пресс-службе.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка.ру»

    Напомним, непогода пятницы и ночи на субботу доставила много хлопот городским службам. В частности, в результате шторма пострадали металлические короны светильников и плафоны опор освещения на Троицком мосту. В Петроградском районе обрушились строительные леса.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Роберт Лэнгдон12 Фев 2023 в 18:44
    В соответствии c нормами Бюджетного кодекса
    РФ подъем флага это отдельная строка в лимитах бюджетных обязательств администраций. Так что пусть объясняют, как израсходовали средства.
    +1−0
    hoboot12 Фев 2023 в 18:39
    с красным флагом, мало бы кто это заметил. я за красный флаг.
    +0−0
    OttoVonNasmorck12 Фев 2023 в 18:39
    Серб и молод?
    +1−0
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