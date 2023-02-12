Это не Сербия, это Калининский район. Чиновники объяснили, почему на крыше администрации был перевернутый флаг

Петербуржцы вечером 12 февраля сообщают о том, что флаг на шпиле администрации Калининского района города расположен «вверх ногами». Это не политический демарш, это ветер, объяснили чиновники.
Фотографии необычно реющего флага появились в воскресенье, комментарии предсказуемые: «Мы что, в Сербии?»
Как пояснили «Фонтанке» в районной администрации, ветер и непогода последних дней повредили оснастку флагштока. «Трос замотало, перехлестнуло флаг, сам флаг обледенел, затем застрял на середине шпиля. Верхолазы все уже исправили», — рассказали в пресс-службе.
«Фонтанка.ру»
Напомним, непогода пятницы и ночи на субботу доставила много хлопот городским службам. В частности, в результате шторма пострадали металлические короны светильников и плафоны опор освещения на Троицком мосту. В Петроградском районе обрушились строительные леса.