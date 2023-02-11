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    Боевые действия на Украине

    Из-за обстрела в Курской области погиб строитель. Еще один человек пострадал

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    После обстрела в селе Гуево Суджанского района Курской области есть погибший и пострадавший. Об этом 11 февраля в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб», — написал он.

    Пострадавший житель села находится в Суджанской центральной районной больнице. Там ему оказывают медицинскую помощь. Позже на вертолете санавиации его доставят в Курскую областную клиническую больницу. Глава региона пообещал, что раненому окажут всестороннюю поддержку.

    Ранее три человека пострадали после обстрелов в Белгородской области. Они в состоянии средней и легкой степени тяжести.

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