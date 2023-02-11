Трое пострадали после обстрелов в Белгородской области. Разрушена остановка, повреждено здание

В Шебекинском городском округе Белгородской области несколько снарядов попали в остановочный павильон, машины и здания. Троих мужчин увезли в больницу.
О последствиях обстрелов пишет 11 февраля губернатор области Вячеслав Гладков. Снаряды приземлились в Шебекине и соседнем селе Муроме. Во втором случае обошлось без пострадавших, разрушения коснулись только сельхозпредприятия.
В самом Шебекине разрушен остановочный павильон и повреждены три машины. Также снаряд попал в здание промышленного предприятия, оно осталось без стекол.
Троих мужчин отправили к медикам. Они в состоянии средней и легкой степени тяжести.