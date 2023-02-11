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    Трое пострадали после обстрелов в Белгородской области. Разрушена остановка, повреждено здание

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    2 комментария

    В Шебекинском городском округе Белгородской области несколько снарядов попали в остановочный павильон, машины и здания. Троих мужчин увезли в больницу.

    О последствиях обстрелов пишет 11 февраля губернатор области Вячеслав Гладков. Снаряды приземлились в Шебекине и соседнем селе Муроме. Во втором случае обошлось без пострадавших, разрушения коснулись только сельхозпредприятия.

    В самом Шебекине разрушен остановочный павильон и повреждены три машины. Также снаряд попал в здание промышленного предприятия, оно осталось без стекол.

    Троих мужчин отправили к медикам. Они в состоянии средней и легкой степени тяжести.

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    Комментарии 2

    savushkindim11 Фев 2023 в 15:43
    срочно прошу доложить Медведеву об этой ситуации! Он похоже не в курсе дел....
    +0−0
    23751774111 Фев 2023 в 15:23
    И чему вы удивляетесь????????
    +0−0
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