Петербург наедине с «Робертом». Посмотрите, как город отдыхает от «крышесносной» пятницы

На смену «крышесносной» пятнице в Петербурге пришла более спокойная суббота. Супервидовые веб-камеры «Фонтанки» подглядели, как город выглядит 11 февраля и чем заняты его жители.

Небо хотя и закрыто облаками, но пропускает солнечные лучи. Будто наливаясь золотом, свет возвращает остроконечный шпиль Петропавловской крепости.