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    Петербург наедине с «Робертом». Посмотрите, как город отдыхает от «крышесносной» пятницы

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    1 комментарий

    На смену «крышесносной» пятнице в Петербурге пришла более спокойная суббота. Супервидовые веб-камеры «Фонтанки» подглядели, как город выглядит 11 февраля и чем заняты его жители.

    Небо хотя и закрыто облаками, но пропускает солнечные лучи. Будто наливаясь золотом, свет возвращает остроконечный шпиль Петропавловской крепости.

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    Пустует Нахимовский сквер. Всё внимание на себя перетягивает «Аврора». Дети и взрослые гуляют по палубе, несмотря на холод.

    «Фонтанка» писала, что активный циклон «Роберт» не принесёт Петербургу 11 февраля ощутимых природных катаклизмов. В городе лёгкий минус, несильный ветер и давление около нормы. И дальше наблюдать за жизнью города с высоты птичьего полёта можно здесь.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 1

    Гость11 Фев 2023 в 18:28
    Места моего детства.
    На месте сквера ранее была баскетбольная площадка, усеянная крупной кирпичной крошкой. На ней тоже никого не было, но и благоустроенный пустырь со вбуханными в него деньжищами не привлекает...
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