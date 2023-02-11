Петербург наедине с «Робертом». Посмотрите, как город отдыхает от «крышесносной» пятницы

На смену «крышесносной» пятнице в Петербурге пришла более спокойная суббота. Супервидовые веб-камеры «Фонтанки» подглядели, как город выглядит 11 февраля и чем заняты его жители.
Небо хотя и закрыто облаками, но пропускает солнечные лучи. Будто наливаясь золотом, свет возвращает остроконечный шпиль Петропавловской крепости.
Пустует Нахимовский сквер. Всё внимание на себя перетягивает «Аврора». Дети и взрослые гуляют по палубе, несмотря на холод.
«Фонтанка» писала, что активный циклон «Роберт» не принесёт Петербургу 11 февраля ощутимых природных катаклизмов. В городе лёгкий минус, несильный ветер и давление около нормы. И дальше наблюдать за жизнью города с высоты птичьего полёта можно здесь.