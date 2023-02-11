Сбежавший от суда и следствия «Раскольников» второй раз попался полиции. Петербуржца нашли на месте преступления 20-летней давности

В Петербурге задержали Алексея Козлова, обвиняемого в давнем убийстве пожилой соседки, стало известно «Фонтанке» 11 февраля. В сентябре прошлого года суд напрасно не прислушался к мнению следствия и оставил его на свободе с запретом определённых действий.
Обвиняемого задержали накануне вечером у дома 121 на набережной Фонтанки. Именно там в одной из квартир в 2001 году погибла 67-летняя пенсионерка. Из материалов следует, что тогда ещё 17-летний юноша пришёл к ней под предлогом одолжить деньги, несколько раз ударил по голове, придушил проводом и воткнул нож в шею.
Козлова искали по второму кругу. Его уже задерживали по этому же делу в сентябре и привозили в суд на арест, но просьба следователей удовлетворена не была — какие-либо улики по делу 20-летней давности вряд ли можно уничтожить, а у Козлова семья, дети и прописка. Его отпустили с запретом определенных действий, но, видимо, подозреваемый не захотел добровольно узнать, чем для него закончится это свершение юности. Его объявили в розыск в декабре и заочно арестовали.
Известно, что убитую пенсионерку нашли 29 марта 2001 года. Из её квартиры пропал видеомагнитофон, две хозяйственные сумки и 170 рублей. Спустя пару лет после убийства Козлова привлекали за наркотики.