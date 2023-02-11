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    Сбежавший от суда и следствия «Раскольников» второй раз попался полиции. Петербуржца нашли на месте преступления 20-летней давности

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    9 комментариев

    В Петербурге задержали Алексея Козлова, обвиняемого в давнем убийстве пожилой соседки, стало известно «Фонтанке» 11 февраля. В сентябре прошлого года суд напрасно не прислушался к мнению следствия и оставил его на свободе с запретом определённых действий.

    Обвиняемого задержали накануне вечером у дома 121 на набережной Фонтанки. Именно там в одной из квартир в 2001 году погибла 67-летняя пенсионерка. Из материалов следует, что тогда ещё 17-летний юноша пришёл к ней под предлогом одолжить деньги, несколько раз ударил по голове, придушил проводом и воткнул нож в шею.

    Козлова искали по второму кругу. Его уже задерживали по этому же делу в сентябре и привозили в суд на арест, но просьба следователей удовлетворена не была — какие-либо улики по делу 20-летней давности вряд ли можно уничтожить, а у Козлова семья, дети и прописка. Его отпустили с запретом определенных действий, но, видимо, подозреваемый не захотел добровольно узнать, чем для него закончится это свершение юности. Его объявили в розыск в декабре и заочно арестовали.

    Известно, что убитую пенсионерку нашли 29 марта 2001 года. Из её квартиры пропал видеомагнитофон, две хозяйственные сумки и 170 рублей. Спустя пару лет после убийства Козлова привлекали за наркотики.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 9

    27576507811 Фев 2023 в 18:16
    отпустили и отпустили... в нашей стране есть преступления и пострашнее убийства ,слава богу за них никого не отпускают
    +0−0
    26608563011 Фев 2023 в 18:02
    Пора бы уже и судей привлекать
    +2−0
    Михаил Микушин11 Фев 2023 в 17:49
    "а у Козлова семья, дети и прописка.".... Небось ещё православный.... и в церковь ходит... свечки ставит....
    за власть голосует на выборах.....
    +6−0
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