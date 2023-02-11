Сбежавший от суда и следствия «Раскольников» второй раз попался полиции. Петербуржца нашли на месте преступления 20-летней давности

В Петербурге задержали Алексея Козлова, обвиняемого в давнем убийстве пожилой соседки, стало известно «Фонтанке» 11 февраля. В сентябре прошлого года суд напрасно не прислушался к мнению следствия и оставил его на свободе с запретом определённых действий.

Обвиняемого задержали накануне вечером у дома 121 на набережной Фонтанки. Именно там в одной из квартир в 2001 году погибла 67-летняя пенсионерка. Из материалов следует, что тогда ещё 17-летний юноша пришёл к ней под предлогом одолжить деньги, несколько раз ударил по голове, придушил проводом и воткнул нож в шею.