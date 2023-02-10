На Софийской встретились фура, легковая и автобус. На Бухарестской не повезло ограждению

Вечером в пятницу, 10 февраля, на Софийской улице в Петербурге не разошлись автобус, фура и легковая машина. Видео с места аварии опубликовали в соцсетях свидетели ДТП.
На кадрах все участники аварии стоят вплотную. Вмятины заметны только на «легковушке». Кроме того, по словам очевидцев, на перекрестке Бухарестской и улицы Белы Куна машина пробила ограждение. Передняя часть автомобиля заметно повреждена.
О возможных пострадавших в настоящий момент подробностей нет. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.