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    На Софийской встретились фура, легковая и автобус. На Бухарестской не повезло ограждению

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    Вечером в пятницу, 10 февраля, на Софийской улице в Петербурге не разошлись автобус, фура и легковая машина. Видео с места аварии опубликовали в соцсетях свидетели ДТП.

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    На кадрах все участники аварии стоят вплотную. Вмятины заметны только на «легковушке». Кроме того, по словам очевидцев, на перекрестке Бухарестской и улицы Белы Куна машина пробила ограждение. Передняя часть автомобиля заметно повреждена.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    О возможных пострадавших в настоящий момент подробностей нет. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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