Величавые олени прошлись по дороге в Ленобласти. Автомобилистов предупреждают о возможных встречах

Оленей нечасто можно встретить на дорогах Ленобласти, но одному водителю повезло. Четыре гордых самца важно перешли дорогу в Кингисеппском районе.
Кадры с животными 10 февраля публикует пресс-служба регионального комитета по животному миру. Олени идут медленно, осматриваясь, и, кажется, не особенно боятся машины.
«Внимательнее за рулем на лесных дорогах, а то вон какие красавцы дороги переходят», — предупреждают в комитете.
Гораздо чаще в Ленобласти встречаются лоси. «Фонтанка» рассказывала о приключениях одного из них: зверь успел даже заглянуть в баньку.