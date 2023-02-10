Величавые олени прошлись по дороге в Ленобласти. Автомобилистов предупреждают о возможных встречах

Кадры с животными 10 февраля публикует пресс-служба регионального комитета по животному миру. Олени идут медленно, осматриваясь, и, кажется, не особенно боятся машины.

Оленей нечасто можно встретить на дорогах Ленобласти, но одному водителю повезло. Четыре гордых самца важно перешли дорогу в Кингисеппском районе.

«Внимательнее за рулем на лесных дорогах, а то вон какие красавцы дороги переходят», — предупреждают в комитете.



Гораздо чаще в Ленобласти встречаются лоси. «Фонтанка» рассказывала о приключениях одного из них: зверь успел даже заглянуть в баньку.