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    Величавые олени прошлись по дороге в Ленобласти. Автомобилистов предупреждают о возможных встречах

    2004
    4 комментария

    Оленей нечасто можно встретить на дорогах Ленобласти, но одному водителю повезло. Четыре гордых самца важно перешли дорогу в Кингисеппском районе.

    Кадры с животными 10 февраля публикует пресс-служба регионального комитета по животному миру. Олени идут медленно, осматриваясь, и, кажется, не особенно боятся машины.

    «Внимательнее за рулем на лесных дорогах, а то вон какие красавцы дороги переходят», — предупреждают в комитете.

    Гораздо чаще в Ленобласти встречаются лоси. «Фонтанка» рассказывала о приключениях одного из них: зверь успел даже заглянуть в баньку.

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    Комментарии 4

    Гость10 Фев 2023 в 21:37
    Что там за олени, северные что ли на юг подались?
    +0−0
    ost-2110 Фев 2023 в 21:33
    Их на дорогах в городе очень много, почти в каждой машине.
    +2−0
    ost-2110 Фев 2023 в 21:32
    Пропаганда ЛГБТ
    +1−0
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