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    Задержанного за интерес к чужим банковским картам петербургского пристава отправили под арест. Следствие определилось с его покупками

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    Суд в Петербурге определился с мерой пресечения для пристава из Приморского района Михаила Крутых, подозреваемого в краже и превышении полномочий. Ближайшие месяцы он проведет дома, не считая вылазок к следователю и в суды.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Крутых под домашним арестом до 9 апреля. Ему запрещено выходить из дома и общаться по телефону, за исключением звонков адвокатов и следователей.

    Скрасить будни не поможет недавно приобретенная портативная колонка. По версии следствия, ее и ювелирные украшения Крутых купил на деньги мигрантов, которые содержатся в центре временного содержания иностранцев. Как записано в постановлении о возбуждении дела, пристав забрал минимум две карты — гражданина Таджикистана и 33-летней гражданки Нигерии. Пока что сумма, которая фигурирует в деле, не превышает 300 тысяч рублей.

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    Комментарии 1

    Kot Piter10 Фев 2023 в 18:28
    Ох уж эти "гражланки". =)
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