«Камбэка в 90-е не будет». Замминистра торговли прокомментировал инициативу ставить киоски возле ТЦ

Нестационарная торговля, которую Минпромторг рекомендовал властям регионов размещать возле ТЦ и крупных магазинов, не будет выглядеть как ларьки из 90-х. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 10 февраля в ходе конференции Х5 Retail Group «Малому бизнесу — большую полку».



В ходе пленарной сессии председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин выразил опасение, что инициатива ведомства не принесет желаемого результата.

Места всех фермеров могут на конкурсах выиграть перекупщики, а «города начнут возвращаться в прошлое, где рядом с торговыми центрами начнут появляться развалы», отметил он.