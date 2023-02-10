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    «Камбэка в 90-е не будет». Замминистра торговли прокомментировал инициативу ставить киоски возле ТЦ

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    8 комментариев

    Нестационарная торговля, которую Минпромторг рекомендовал властям регионов размещать возле ТЦ и крупных магазинов, не будет выглядеть как ларьки из 90-х. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 10 февраля в ходе конференции Х5 Retail Group «Малому бизнесу — большую полку».

    В ходе пленарной сессии председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин выразил опасение, что инициатива ведомства не принесет желаемого результата.

    Места всех фермеров могут на конкурсах выиграть перекупщики, а «города начнут возвращаться в прошлое, где рядом с торговыми центрами начнут появляться развалы», отметил он.

    «Я надеюсь, что региональные и местные руководители со здравым смыслом дружат, и это будут не развалы прошлого, а торговые ряды будущего, — парировал Виктор Евтухов. — Ни в коем случае камбэков в 90-е быть не должно. Это должно быть красиво, стильно, современно, с соблюдением всех требований законодательства.

    Ранее Минпромторг рекомендовал руководителям субъектов РФ «организовать работу по предоставлению мест для размещения нестационарных торговых объектов для реализации продукции, в том числе фермерской, российских малых и средних производителей у входов в магазины крупных торговых сетей и торговых центров в целях использования их покупательского трафика».

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    Комментарии 8

    Bad robot10 Фев 2023 в 19:04
    Да напихали уже везде этих мерзких ларьков - это не камбэк в 90-е?
    +0−0
    своих не бросаем10 Фев 2023 в 19:03
    даёшь торговлю на ящиках! и палатки!
    +0−0
    Русич Древний10 Фев 2023 в 18:58
    Готов спорить: опять ничего не выйдет.
    +1−0
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