«Камбэка в 90-е не будет». Замминистра торговли прокомментировал инициативу ставить киоски возле ТЦ

Нестационарная торговля, которую Минпромторг рекомендовал властям регионов размещать возле ТЦ и крупных магазинов, не будет выглядеть как ларьки из 90-х. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 10 февраля в ходе конференции Х5 Retail Group «Малому бизнесу — большую полку».
В ходе пленарной сессии председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин выразил опасение, что инициатива ведомства не принесет желаемого результата.
Места всех фермеров могут на конкурсах выиграть перекупщики, а «города начнут возвращаться в прошлое, где рядом с торговыми центрами начнут появляться развалы», отметил он.
«Я надеюсь, что региональные и местные руководители со здравым смыслом дружат, и это будут не развалы прошлого, а торговые ряды будущего, — парировал Виктор Евтухов. — Ни в коем случае камбэков в 90-е быть не должно. Это должно быть красиво, стильно, современно, с соблюдением всех требований законодательства.
Ранее Минпромторг рекомендовал руководителям субъектов РФ «организовать работу по предоставлению мест для размещения нестационарных торговых объектов для реализации продукции, в том числе фермерской, российских малых и средних производителей у входов в магазины крупных торговых сетей и торговых центров в целях использования их покупательского трафика».