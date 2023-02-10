Мертвец несколько месяцев мучил жителей парадной в Петербурге

Жители одной из парадных в Петербурге несколько месяцев боролись с нашествием мух, клопов, тараканов и других малоприятных тварей. Но и даже после того, как дверь вскрыли, страдания не закончились, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам человека в Петербурге.
Как рассказали в аппарате Светланы Агапитовой 10 февраля, в однокомнатной квартире №93, которая сдавалась городом по соцнайму, скончался жилец. Обитатели парадной поняли это по его внезапному исчезновению и характерному запаху, к которому скоро присоединились ползущие из вентиляции и всех щелей мухи, клопы, тараканы и другие существа. Но никто не реагировал на многочисленные коллективные и отдельные заявления жильцов.
Лишь спустя 1,5 месяца ТСЖ вскрыло дверь. Помимо трупа в квартире были обнаружены завалы мусора «с пола до потолка в комнате», «выше щиколотки в коридоре и кухне» и многочисленная «живность». Тело забрали, но дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию устраивать не стали. И всё продолжилось еще на два месяца.
Жительница дома написала Светлане Агапитовой, что вынуждена была вместе с годовалой дочерью уехать из собственного жилья, опасаясь за здоровье ребенка.
«Находиться в квартире не представляется возможным, ее нельзя использовать по прямому назначению, так как из вентиляционных решеток, окон и с лестничной площадки поступает жуткий запах, ползут тараканы, залетают трупные мухи», — сообщила она.
После интереса к истории уполномоченной уборку провели дважды. Теперь жильцы смогут вернуться к обычной жизни в своих квартирах.