Мертвец несколько месяцев мучил жителей парадной в Петербурге

Жители одной из парадных в Петербурге несколько месяцев боролись с нашествием мух, клопов, тараканов и других малоприятных тварей. Но и даже после того, как дверь вскрыли, страдания не закончились, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам человека в Петербурге.



Как рассказали в аппарате Светланы Агапитовой 10 февраля, в однокомнатной квартире №93, которая сдавалась городом по соцнайму, скончался жилец. Обитатели парадной поняли это по его внезапному исчезновению и характерному запаху, к которому скоро присоединились ползущие из вентиляции и всех щелей мухи, клопы, тараканы и другие существа. Но никто не реагировал на многочисленные коллективные и отдельные заявления жильцов.