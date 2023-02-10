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    Мертвец несколько месяцев мучил жителей парадной в Петербурге

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    13 комментариев

    Жители одной из парадных в Петербурге несколько месяцев боролись с нашествием мух, клопов, тараканов и других малоприятных тварей. Но и даже после того, как дверь вскрыли, страдания не закончились, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам человека в Петербурге.

    Как рассказали в аппарате Светланы Агапитовой 10 февраля, в однокомнатной квартире №93, которая сдавалась городом по соцнайму, скончался жилец. Обитатели парадной поняли это по его внезапному исчезновению и характерному запаху, к которому скоро присоединились ползущие из вентиляции и всех щелей мухи, клопы, тараканы и другие существа. Но никто не реагировал на многочисленные коллективные и отдельные заявления жильцов.

    Лишь спустя 1,5 месяца ТСЖ вскрыло дверь. Помимо трупа в квартире были обнаружены завалы мусора «с пола до потолка в комнате», «выше щиколотки в коридоре и кухне» и многочисленная «живность». Тело забрали, но дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию устраивать не стали. И всё продолжилось еще на два месяца.

    Жительница дома написала Светлане Агапитовой, что вынуждена была вместе с годовалой дочерью уехать из собственного жилья, опасаясь за здоровье ребенка.

    «Находиться в квартире не представляется возможным, ее нельзя использовать по прямому назначению, так как из вентиляционных решеток, окон и с лестничной площадки поступает жуткий запах, ползут тараканы, залетают трупные мухи», — сообщила она.

    После интереса к истории уполномоченной уборку провели дважды. Теперь жильцы смогут вернуться к обычной жизни в своих квартирах.

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    Комментарии 13

    Гость10 Фев 2023 в 16:58
    В связи с миграционными процессами, парадные пора уже переименовать в подъезды как везде их называют.
    +1−0
    Гость10 Фев 2023 в 16:50
    Нашли, блин, кому хату сдать. Маргиналов и так выше крыши.
    +0−0
    Михаил Микушин10 Фев 2023 в 16:47
    Из жизни культурной столицы....
    +5−0
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