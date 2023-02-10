Суд ужесточил приговор мобилизованному, который в «Патриоте» высказал полковнику все, что думает

Суд апелляционной инстанции увеличил срок лишения свободы Александру Лешкову. Ему прибавили полтора года.

Решение 10 февраля, следует из картотеки, принял 2-й Западный окружной военный суд. Лешкова приговорили по 334-й статье УК РФ — насильственные действия в отношении начальника. Третья ее часть предусматривает наказание за потасовку во время мобилизации, наказание до 15 лет колонии.

Согласно обвинению, Лешков был мобилизован и 13 ноября в парке «Патриот» грубо разговаривал с полковником. Мобилизованный жаловался на плохое обеспечение и подготовку, выпустил сигаретный дым в лицо офицеру и ударил кулаком в грудь.