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    Суд ужесточил приговор мобилизованному, который в «Патриоте» высказал полковнику все, что думает

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    42 комментария

    Суд апелляционной инстанции увеличил срок лишения свободы Александру Лешкову. Ему прибавили полтора года.

    Решение 10 февраля, следует из картотеки, принял 2-й Западный окружной военный суд. Лешкова приговорили по 334-й статье УК РФ — насильственные действия в отношении начальника. Третья ее часть предусматривает наказание за потасовку во время мобилизации, наказание до 15 лет колонии.

    Согласно обвинению, Лешков был мобилизован и 13 ноября в парке «Патриот» грубо разговаривал с полковником. Мобилизованный жаловался на плохое обеспечение и подготовку, выпустил сигаретный дым в лицо офицеру и ударил кулаком в грудь.

    Он получил 5,5 года, практически минимальный срок. Суд в апелляции увеличил его до семи лет лишения свободы.

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    Комментарии 42

    Гость10 Фев 2023 в 16:45
    Мало дали. Ссут военные прокурорчики.
    +0−4
    Гость10 Фев 2023 в 16:40
    Это ли не фашизм и диктатура
    +3−0
    Гость10 Фев 2023 в 16:32
    До вчерашнего дня у него был шанс осуществить свою мечту - попасть на фронт . Сегодня уже поздно . Пригожин закончил приём дураков .
    +1−2
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