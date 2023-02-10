ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне
Как говорится в сообщении ЦБ, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, хотя и сохраняются на повышенном уровне. Экономическая активность в стране складывается лучше октябрьского прогноза регулятора.
«Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности», — отмечает Банк России.
При этом проинфляционные риски усиливаются из-за ухудшения условий внешней торговли и ускорения исполнения бюджетных расходов. Если тренд продолжится, ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Расходы федерального бюджета РФ в январе 2023 года составили 3,117 трлн рублей, что на
При этом доходы бюджета составили 1,356 трлн рублей, снизившись на