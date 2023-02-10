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    ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых

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    3 комментария

    Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых. Об этом 10 февраля сообщается в релизе регулятора.

    Как говорится в сообщении ЦБ, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, хотя и сохраняются на повышенном уровне. Экономическая активность в стране складывается лучше октябрьского прогноза регулятора.

    «Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности», — отмечает Банк России.

    При этом проинфляционные риски усиливаются из-за ухудшения условий внешней торговли и ускорения исполнения бюджетных расходов. Если тренд продолжится, ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

    Расходы федерального бюджета РФ в январе 2023 года составили 3,117 трлн рублей, что на 58,7 % больше, чем годом ранее. В Минфине это связывают с оперативным заключением контрактов и внесением авансов по отдельным контрактам.

    При этом доходы бюджета составили 1,356 трлн рублей, снизившись на 35,1 % год к году. Таким образом, в январе бюджет был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей.

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    Комментарии 3

    Nyenskans10 Фев 2023 в 14:09
    не соответствует инфляции
    +0−1
    Mazzzz10 Фев 2023 в 14:03
    Правильно, держите ее ! У Китая денег много, а собственные бизнесы нам не нужны, по Гайдару «Всё купим».
    +0−1
    Гость10 Фев 2023 в 13:49
    Можно и меньше внутри фин. контура держать ставку, денег в реальной экономике не хватает.
    +0−1
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