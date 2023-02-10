ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых. Об этом 10 февраля сообщается в релизе регулятора.

Как говорится в сообщении ЦБ, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, хотя и сохраняются на повышенном уровне. Экономическая активность в стране складывается лучше октябрьского прогноза регулятора.



«Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности», — отмечает Банк России.



При этом проинфляционные риски усиливаются из-за ухудшения условий внешней торговли и ускорения исполнения бюджетных расходов. Если тренд продолжится, ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

