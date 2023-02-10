    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    4 м/с, южн

    752мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.89eur78.32

    Камера сняла, как у иностранца отбирали обувь в Петербурге. Задержаны земляк и юный хоккеист

    338
    обсудить

    Меньше суток потребовалось полицейским Приморского района Петербурга, чтобы найти подозреваемых в разбойном налёте на иностранца в подземном переходе. Младший ещё не сдал ОГЭ, но уже дорос до уголовной ответственности.

    Оба подозреваемых живут в окрестностях Комендантской площади и в десяти минутах пешком друг от друга, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Старший - 17-летний гражданин Таджикистана. Учёба его уже не занимает.

    Его 15-летний товарищ учится в девятом классе и играет в хоккей. В ближайшие дни у его команды очередной матч. Уголовное дело играть не помешает - оба юноши ограничены подпиской о невыезде.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Жертвой нападения стал 23-летний приезжий из Таджикистана. В подземном переходе на Комендантской площади двое подростков с газовым баллончиком отобрали у него десять коробок с обувью. Видео публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЗадержаниеНападениеНападение подростков
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close