Камера сняла, как у иностранца отбирали обувь в Петербурге. Задержаны земляк и юный хоккеист

Меньше суток потребовалось полицейским Приморского района Петербурга, чтобы найти подозреваемых в разбойном налёте на иностранца в подземном переходе. Младший ещё не сдал ОГЭ, но уже дорос до уголовной ответственности.
Оба подозреваемых живут в окрестностях Комендантской площади и в десяти минутах пешком друг от друга, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Старший - 17-летний гражданин Таджикистана. Учёба его уже не занимает.
Его 15-летний товарищ учится в девятом классе и играет в хоккей. В ближайшие дни у его команды очередной матч. Уголовное дело играть не помешает - оба юноши ограничены подпиской о невыезде.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Жертвой нападения стал 23-летний приезжий из Таджикистана. В подземном переходе на Комендантской площади двое подростков с газовым баллончиком отобрали у него десять коробок с обувью. Видео публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.