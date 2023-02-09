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    Гоп-стоп из 90-х. На севере Петербурга подростки отобрали обувь у иностранца

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    На глазах у пешеходов в подземном переходе Приморского района двое в спортивных костюмах совершили налет на иностранца.

    В службу 112 очевидцы с Комендантской площади, 1, обратились накануне около половины восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 февраля. Они сообщили, что двое с газовым баллончиком отняли у мужчины обувь.

    Выяснилось, что жертвой нападения стал 23-летний гражданин Таджикистана. К нему подошли двое, залили лицо газом и забрали десять коробок с обувью.

    Налетчики попали на видео: они оказались подростками лет 15-ти в спортивных костюмах темного цвета.

    Сумма ущерба устанавливается.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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    НалетОбувьРазбой
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