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    Две плантации, 10 кг товара бывшего парикмахера и бывшего танцора нашли КОНи по следам, ведущим к наркомагазину в даркнете

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    1 комментарий

    Четырех человек, которые за четыре года развернули в даркнете сеть магазинов по продаже наркотиков, задержали в Петербурге сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

    Лидером организации в МВД считают 26-летнего уроженца Белгородской области, проживающего на Васильевском острове, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Главным биологом группы стал бывший парикмахер — 29-летний уроженец Челябинской области. Закладки по тайникам раскладывали еще двое уроженцев Белгородской области — 27-летний бывший участник конкурсов спортивных танцев и 30-летний неработающий.

    В ходе обысков было изъято около 10 кг товара, а также найдены две плантации растительных наркотиков.

    Ранее были возбуждены дела по наркотическим статьям. Устанавливаются допэпизоды преступной деятельности группы.

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    ЗадержаниеНаркотикиДаркнет
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    lexandr_5e4ce78957e8410 Фев 2023 в 10:37
    парикмахер и танцор - та ещё парочка...
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