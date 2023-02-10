Две плантации, 10 кг товара бывшего парикмахера и бывшего танцора нашли КОНи по следам, ведущим к наркомагазину в даркнете

Четырех человек, которые за четыре года развернули в даркнете сеть магазинов по продаже наркотиков, задержали в Петербурге сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.



Лидером организации в МВД считают 26-летнего уроженца Белгородской области, проживающего на Васильевском острове, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Главным биологом группы стал бывший парикмахер — 29-летний уроженец Челябинской области. Закладки по тайникам раскладывали еще двое уроженцев Белгородской области — 27-летний бывший участник конкурсов спортивных танцев и 30-летний неработающий.

