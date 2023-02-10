На Думской проломили голову юному петербуржцу

«Героя» уличных боёв на самой пьяной улице Петербурга задержали и теперь ищут нового - по делу об умышленном причинении тяжкого вреда.



Без последствий прогулка по Думской улице не обошлась для жителя центра города, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Юноша, которому едва исполнилось 18 лет, поступил в Александровскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами и переломами - основания черепа и костей лица.



По предварительным данным, он в состоянии средней степени тяжести. Травмы пострадавший объяснил встречей с незнакомцами в первом часу ночи 8 февраля. Обидчиков ищут, возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

