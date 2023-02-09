Верховный суд РФ отказал в иске адвокату из Петербурга, который пытался оспорить введение Fan ID

Верховный суд РФ не удовлетворил иск петербургского адвоката Игоря Коняева, который попытался оспорить введение Fan ID. Как 9 февраля сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, Коняев считает, что требование «паспорта болельщика» при посещение футбольных матчей незаконно.



«Законодатель предполагал, что Fan ID будет действовать не для постоянных, а для разовых соревнований. В большинстве своем — международных. Если бы в законе (№ 462-ФЗ. — Прим. ред.) шла речь о российских турнирах, это было бы в нем прописано», — заявил Коняев.