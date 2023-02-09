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    Верховный суд РФ отказал в иске адвокату из Петербурга, который пытался оспорить введение Fan ID

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    Верховный суд РФ не удовлетворил иск петербургского адвоката Игоря Коняева, который попытался оспорить введение Fan ID. Как 9 февраля сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, Коняев считает, что требование «паспорта болельщика» при посещение футбольных матчей незаконно.

    «Законодатель предполагал, что Fan ID будет действовать не для постоянных, а для разовых соревнований. В большинстве своем — международных. Если бы в законе (№ 462-ФЗ. — Прим. ред.) шла речь о российских турнирах, это было бы в нем прописано», — заявил Коняев.

    По мнению Коняева, введение Fan ID — абсолютно лишняя мера. Во-первых, это бюрократизирует посещение футбола, что отрицательно влияет на посещаемость. Во-вторых, считает адвокат, при продаже билетов, особенно в онлайне, клубы проводят трехфакторную аутентификацию и без системы Fan ID.

    Именной билет, покупка по банковской карте и распознавание лиц на входе стадиона позволяют поддерживать и безопасность болельщиков на необходимом уровне.

    Однако суд счел эти и другие доводы недостаточными и отказал в удовлетворении искового заявления.

    Подробнее о том, как Fan ID обрушил посещаемость футбола в России, читайте в материале «Фонтанки».

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