Упавшего на пути пассажира метро на «Площади Восстания» достали из-под поезда

На «красной» линии метро в Петербурге восстановили движение после падения пассажира вечером 9 февраля. Самого его достали с путей живым.
«Пассажир извлечен из-под состава, жив», — сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. В 17:15 движение по первой линии метро было возобновлено в обычном режиме. Интервалы между поездами восстанавливаются.
Как сообщалось ранее, на станции «Площадь Восстания» на путь упал пассажир. Из-за этого движение поездов между станциями «Площадь Ленина» и «Нарвская» было приостановлено, а на участке между станциями «Проспект Ветеранов» и «Девяткино» были увеличены интервалы между поездами.