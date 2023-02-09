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    Упавшего на пути пассажира метро на «Площади Восстания» достали из-под поезда

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    На «красной» линии метро в Петербурге восстановили движение после падения пассажира вечером 9 февраля. Самого его достали с путей живым.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Пассажир извлечен из-под состава, жив», — сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. В 17:15 движение по первой линии метро было возобновлено в обычном режиме. Интервалы между поездами восстанавливаются.

    Как сообщалось ранее, на станции «Площадь Восстания» на путь упал пассажир. Из-за этого движение поездов между станциями «Площадь Ленина» и «Нарвская» было приостановлено, а на участке между станциями «Проспект Ветеранов» и «Девяткино» были увеличены интервалы между поездами.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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