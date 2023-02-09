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    На «Площади Восстания» на пути упал человек, движение на красной линии сбилось

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    ЧП замедлило движение на «красной» ветке петербургского метро. На некоторых станциях пасажиров высадили из вагонов, а поезда были остановлены, сообщают пассажиры 9 февраля.

    На станции метро Технологический институт» встали поезда на «красной» ветке, сообщает читательница «Фонтанки». «Из поезда на станции «Площадь Ленина» всех высадили. Поезд стоит. До «Площади Восстания» движение временно приостановлено», — добавляют очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

    Как сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена, на станции «Площадь Восстания» на путь упал пассажир. В связи с этим приостановлено движение поездов на участке первой линии от станции «Площадь Ленина» до станции «Нарвская», а от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Девяткино» поезда следуют с увеличенными интервалами.

    © Фонтанка.Ру
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