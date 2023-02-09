От огня в Петербурге за прошлый год погиб 131 человек, на воде — вдвое меньше

В Петербурге в 2022 году было зафиксировано 8786 пожара, в результате которых погибли 131 человек, а травмы получил 197 человек. Прямой материальный ущерб превысил 220 млн рублей.
Как говорится в проекте отраслевой программы, опубликованной на сайте Смольного 9 февраля, «особую озабоченность вызывает выполнение нормативного времени прибытия первого подразделения к месту вызова в Калининском, Выборгском, Курортном, Красносельском, Красногвардейском, Приморском, Центральном районах». В связи с этим в прошлом году было завершено строительство пожарного депо на пр. Луначарского, продолжено строительство на Петергофском шоссе. Кроме того, город заключены госконтракты еще на два депо — на 2-м Верхнем переулке и на Кингисеппском шоссе, проектируются депо в «Ручьях».
Проект госпрограммы охватывает различные вопросы безопасности горожан — в частности, из безопасности на воде. «В летний период в отдельные выходные и праздничные дни на пляжах и в местах массового отдыха на водных объектах Санкт-Петербурга одновременно могут находиться до 370 — 400 тыс. отдыхающих, а в период лова корюшки только на лед Финского залива ежедневно выходит до 10 — 15 тыс. рыбаков и выезжает до 250 транспортных средств», — говорится в документе.
За ними следит ГКУ «ПСС Санкт-Петербурга», где в на круглосуточном дежурстве находятся до 60 спасателей и более 50 единиц технических средств. В 2022 году они выезжали на место происшествий 720 раз, помогли почти 780 людям. Однако 70 человек погибли, в связи с этим в городе планируется строительство новых спасательных станций.
«Особенно сложное положение дел сложилось на р. Неве, акваторию которой прикрывают только две СПС, расположенные вблизи устья р. Невы, на остальных 35 километрах водной акватории р. Невы вверх по течению от Троицкого моста и до административной границы Санкт-Петербурга в Колпинском районе Санкт-Петербурга СПС отсутствуют, — говорится в программе. — В связи с этим время прибытия спасателей к району возникновения ЧС на р. Неве достигает 30–40 минут, что может не позволить своевременно оказать помощь людям или маломерным судам, терпящим бедствие. На акватории р. Невы в административных границах Санкт-Петербурга необходимо разместить еще не менее двух стационарных СПС, что позволит уменьшить время прибытия спасателей в район бедствия до 12–15 минут».