От огня в Петербурге за прошлый год погиб 131 человек, на воде — вдвое меньше

В Петербурге в 2022 году было зафиксировано 8786 пожара, в результате которых погибли 131 человек, а травмы получил 197 человек. Прямой материальный ущерб превысил 220 млн рублей.



Как говорится в проекте отраслевой программы, опубликованной на сайте Смольного 9 февраля, «особую озабоченность вызывает выполнение нормативного времени прибытия первого подразделения к месту вызова в Калининском, Выборгском, Курортном, Красносельском, Красногвардейском, Приморском, Центральном районах». В связи с этим в прошлом году было завершено строительство пожарного депо на пр. Луначарского, продолжено строительство на Петергофском шоссе. Кроме того, город заключены госконтракты еще на два депо — на 2-м Верхнем переулке и на Кингисеппском шоссе, проектируются депо в «Ручьях».