Над Петербургом светит февральское солнце. Посмотрите на освещённые улицы, пока оно ещё тут

Над Петербургом днём в четверг показалось солнце. По освещённым улицам города 9 февраля прошёлся корреспондент «Фонтанки».
Тепло действует на жителей по-разному. Кого-то торопит выходить из дома и искать приключения, а в ком-то пробуждает творческое начало.
Так, над заледеневшей Мойкой над картиной сегодня трудился местный художник. Судя по виду холста, основная часть работы выполнена — остались последние штрихи. Запечатлеть момент можно и более современным способом, как это делают прохожие, доставшие мобильные с камерой.
Если длительная прогулка утомила, отдохнуть можно в ближайшем парке. Наш корреспондент заметил горожанина, который мирно спит под деревом в Александровском саду.
Напомним, в январе солнце светило в общей сложности 5,7 часа за три дня. Так мало солнца в этом месяце в Петербурге не было более 30 лет.