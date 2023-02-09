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    Над Петербургом светит февральское солнце. Посмотрите на освещённые улицы, пока оно ещё тут

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Над Петербургом днём в четверг показалось солнце. По освещённым улицам города 9 февраля прошёлся корреспондент «Фонтанки».

    Тепло действует на жителей по-разному. Кого-то торопит выходить из дома и искать приключения, а в ком-то пробуждает творческое начало.

    Так, над заледеневшей Мойкой над картиной сегодня трудился местный художник. Судя по виду холста, основная часть работы выполнена — остались последние штрихи. Запечатлеть момент можно и более современным способом, как это делают прохожие, доставшие мобильные с камерой.

    Если длительная прогулка утомила, отдохнуть можно в ближайшем парке. Наш корреспондент заметил горожанина, который мирно спит под деревом в Александровском саду.

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    Напомним, в январе солнце светило в общей сложности 5,7 часа за три дня. Так мало солнца в этом месяце в Петербурге не было более 30 лет.

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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