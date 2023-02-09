Киевское шоссе стало реверсивным под Мшинской. Там ремонтируют трубы

Дорожные работы ограничили движение по участку федеральной трассы Р-23 в Лужском районе Ленинградской области. Там начали приводить в порядок водопровод.
На участке автодороги Р-23 «Петербург — Псков» со 107-го по 108-й километр, возле поселка Мшинская, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает 9 февраля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость при этом ограничена до 40 км/ч.
Работы ведутся в рамках капитального ремонта участка с 97-го по 111-й километр трассы, контракт на проведение которого дорожное управление заключило в декабре. Сейчас подрядчик расчищает полосу отвода и обустраивает временные объезды, в связи с чем разрешенная скорость на участке снижена до 60–40 км/ч, и это выборочно может ограничивать пропускную способность дороги. Также сейчас идет капремонт на участках Киевского шоссе со 157-го до 178-го километр. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2023–2024 годах.