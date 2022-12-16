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    Участок Киевского шоссе в Лужском районе расширят до четырех полос

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    3 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Еще 31 километр Киевского шоссе в Ленинградской области ждет расширение до четырех полос. Контракт на капремонт 14-километрового отрезка трассы в Лужском районе уже заключен, а на 17-километровый участок в Лужском и Гатчинском районах планируют заключить в следующем году.

    ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило госконтракт на капитальный ремонт участка федеральной дороги Р-23 «Псков» с 97-го по 111-й километр — между Большой Ящерой и Мшинской, сообщает 16 декабря пресс-служба дорожного управления. Подрядчик должен будет расчистить полосу отвода, сделать насыпь, спланировать и укрепить откосы и заменить старые водопропускные трубы. В общей сложности предстоит уложить более 526 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия.

    На участке также укрепят полосу отвода, сделают водоотведение, построят локальные очистные, заездные «карманы», пешеходные тротуары и поставят павильоны на остановках. Встречные направления разделят барьером с противоослепляющими экранами. Дорожникам предстоит установить 306 опор освещения, 18 транспортных и 6 пешеходных светофоров с видеокамерами, детекторами и кнопками вызова, 787 сигнальных столбиков и 189 дорожных знаков, а также нанести более 10 тысяч метров разметки из термопластика. При ремонте также заменят метеостанцию и датчик учета интенсивности движения транспорта.

    В 2023 году управление намерено заключить контракт на капремонт соседнего участка — с 80-го по 97-й километр. В будущем до четырех полос расширят и оставшиеся участки. Сейчас расширяют отрезок со 157-го по 178-го километр, работы там планируют закончить в 2023–2024 годах. В следующем году дорожники также вернутся на участок с 54-го по 80-й километр — от Больших Колпанов до Рождествено. Там будут строить обход деревни Лядино и расширять существующую дорогу с двух до шести полос.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ремонт дорогТрасса Р-23
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    Комментарии 3

    MGF16 Дек 2022 в 16:06
    Какое достижение!!! А нечего что это должно было быть сделано минимум 10 лет назад.
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