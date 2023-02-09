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    После рейда полиции по автошколам и МРЭО Петербурга и области задержан бывший сотрудник ГИБДД

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    Тридцать обысков, которые накануне провели сотрудники СБ ГУ МВД и Следственного комитета, привели в камеру 47-летнего бывшего сотрудника МРЭО ГИБДД № 10. Двоих жителей области это задержание должно сильно напрячь.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 9 февраля, по версии следствия мужчина 9 июня и 5 июля 2021 года получил от двух жителей Ленобласти взятки за фиктивную сдачу экзаменов на право управления транспортным средством. В общей сложности он якобы получил около 110 тысяч рублей.

    Помимо этого, в ходе вчерашней работы были изъяты документы и предметы, которые могут привести следствие к другим владельцам фиктивных прав.

    Расследование проводится в рамках уголовного дела по статье о получении взятки.

    В отношении задержанного бывшего сотрудника ГИБДД решается вопрос о предъявлении обвинения, а также следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

    «Фонтанка» писала, как УСБ ГУ МВД вскрыло коррупционную схему получения водительских прав без реального прохождения обучения и сдачи экзаменов. Под подозрение попали пять автошкол в Петербурге и два областных МРЭО.

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