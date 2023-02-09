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    ТАСС: При взрыве газа в доме в Новосибирске погибли трое

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    Количество жертв в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось.

    Об этом 9 февраля сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники в медицинских кругах. По их данным, погибли три человека.

    Тем временем издание NGS.RU со ссылкой на Минздрав говорит о двоих погибших.

    Еще восемь жильцов дома пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

    Губернатор области Андрей Травников на своей странице «ВКонтакте» сообщает, что принято решение о том, что восстанавливать дом после обрушения нецелесообразно. Пока нуждающихся расселят в маневренном фонде.

    Взрыв в жилом доме на Линейной улице, 39, прогремел около 4 утра. Частично обрушилась одна из парадных пятиэтажки. «Фонтанка» показывала последствия ЧП. Его причиной назвали утечку газа. Официально в доме прописаны 117 человек, но часть квартир сдавалась.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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