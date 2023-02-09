ТАСС: При взрыве газа в доме в Новосибирске погибли трое

Количество жертв в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось.



Об этом 9 февраля сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники в медицинских кругах. По их данным, погибли три человека.



Тем временем издание NGS.RU со ссылкой на Минздрав говорит о двоих погибших.



Еще восемь жильцов дома пострадали. Им оказывается медицинская помощь.



Губернатор области Андрей Травников на своей странице «ВКонтакте» сообщает, что принято решение о том, что восстанавливать дом после обрушения нецелесообразно. Пока нуждающихся расселят в маневренном фонде.

