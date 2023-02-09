Жителей пятиэтажки на Стачек разбудил пожар. Есть погибший и пострадавший

Полтора десятка пожарных тушили квартиру в пятиэтажке Кировского района Петербурга ночью 9 февраля. Без жертв не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Стачек, 124, поступил на пульт дежурного незадолго до четырёх часов ночи. Очаг обнаружили в двухкомнатной квартире — огонь охватил пять квадратных метров обстановки.



Через полчаса пожар ликвидировали силами трёх расчётов.



«В результате пожара погиб один человек, и один пострадавший направлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

