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    Жителей пятиэтажки на Стачек разбудил пожар. Есть погибший и пострадавший

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    Полтора десятка пожарных тушили квартиру в пятиэтажке Кировского района Петербурга ночью 9 февраля. Без жертв не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Стачек, 124, поступил на пульт дежурного незадолго до четырёх часов ночи. Очаг обнаружили в двухкомнатной квартире — огонь охватил пять квадратных метров обстановки.

    Через полчаса пожар ликвидировали силами трёх расчётов.

    «В результате пожара погиб один человек, и один пострадавший направлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

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