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    Недостоверная информация и фейки. РКН заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы

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    Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа». Причиной послужили неоднократные публикации запрещенного контента, сообщили 8 февраля ТАСС в пресс-службе ведомства.

    В Роскомнадзоре уточнили, что на сайте выявили публикации, дискредитирующие ВС РФ, а также содержащие недостоверную общественно значимую информацию.

    Как писала «Фонтанка», Мосгорсуд ликвидировал организацию в конце января. Поводом стало проведение в 2019–2021 годах мероприятий за пределами столицы, где организация зарегистрирована: это сочли нарушением устава, потому что она являлась региональной.

    СПРАВКА

    Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым. Целью неправительственной общественной организации является содействие исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвящённых соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.

    Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым. Целью неправительственной общественной организации является содействие исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвящённых соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.

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