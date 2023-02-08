Недостоверная информация и фейки. РКН заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа». Причиной послужили неоднократные публикации запрещенного контента, сообщили 8 февраля ТАСС в пресс-службе ведомства.
В Роскомнадзоре уточнили, что на сайте выявили публикации, дискредитирующие ВС РФ, а также содержащие недостоверную общественно значимую информацию.
Как писала «Фонтанка», Мосгорсуд ликвидировал организацию в конце января. Поводом стало проведение в 2019–2021 годах мероприятий за пределами столицы, где организация зарегистрирована: это сочли нарушением устава, потому что она являлась региональной.
СПРАВКА
Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым. Целью неправительственной общественной организации является содействие исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвящённых соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.