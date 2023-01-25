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    Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

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    Мосгорсуд ликвидировал правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа». Об этом 25 января сообщает РИА Новости.

    МХГ функционировала с 1976 года, поводом для ликвидации стало проведение мероприятий за пределами столицы, где организация зарегистрирована. На заседании суд отказался заслушивать ряд свидетелей, которые хотели рассказать о роли МХГ. По мнению Минюста, общественная значимость при рассмотрении нарушений роли не играет.

    При этом представитель МХГ отмечал, что данное нарушение устранить невозможно, так как «проведение мероприятий за пределами Москвы является свершившимся фактом».

    Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым. Целью неправительственной общественной организации является содействие исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвящённых соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.

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