Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Мосгорсуд ликвидировал правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа». Об этом 25 января сообщает РИА Новости.



МХГ функционировала с 1976 года, поводом для ликвидации стало проведение мероприятий за пределами столицы, где организация зарегистрирована. На заседании суд отказался заслушивать ряд свидетелей, которые хотели рассказать о роли МХГ. По мнению Минюста, общественная значимость при рассмотрении нарушений роли не играет.



При этом представитель МХГ отмечал, что данное нарушение устранить невозможно, так как «проведение мероприятий за пределами Москвы является свершившимся фактом».