В Москве по делу о мошенничестве на бриллиантах арестована основательница ювелирного бренда Darvol

В Москве суд арестовал на 2 месяца 37-летнюю Дарью Спиридонову, основательницу ювелирного бренда Darvol. Об этом 8 февраля сообщает столичная прокуратура.



Бизнесвумен вменяют 8 эпизодов мошенничества. Ущерб по ним превысил 191 млн рублей. По данным следствия, Спиридонова, являясь гендиректором компании, занимающейся продажей ювелирных изделий и драгоценных камней, получала деньги от клиентов, но обязательства не выполняла.

В социальных сетях бренда в конце прошлого года начали появляться комментарии недовольных обманутых клиентов.