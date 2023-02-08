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    В Москве по делу о мошенничестве на бриллиантах арестована основательница ювелирного бренда Darvol

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    В Москве суд арестовал на 2 месяца 37-летнюю Дарью Спиридонову, основательницу ювелирного бренда Darvol. Об этом 8 февраля сообщает столичная прокуратура.

    Бизнесвумен вменяют 8 эпизодов мошенничества. Ущерб по ним превысил 191 млн рублей. По данным следствия, Спиридонова, являясь гендиректором компании, занимающейся продажей ювелирных изделий и драгоценных камней, получала деньги от клиентов, но обязательства не выполняла.

    В социальных сетях бренда в конце прошлого года начали появляться комментарии недовольных обманутых клиентов.

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    МоскваБриллиантыМошенничествоDarvol
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