Нажмите решетку. Консультанта салона связи оштрафовали за торговлю в форме ФСИН

Мировой судья судебного участка № 57 Петербурга привлекла к ответственности Наталью Платунову. Женщину признали виновной в незаконном ношении формы. Подробности 8 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Месяц назад Платунову застали за кассой салона сотовой связи в Колпино в странном наряде. На Наталье была надета форменная камуфляжная одежда сотрудника ФСИН с шевронами на обоих рукавах. Женщина в суде объяснила, что раньше пыталась устроиться в УФСИН. Комиссию она не прошла, но работать хотелось до такой степени, что форму купила заранее. Сейчас жительница Колпино продает телефоны и услуги сотового оператора в ООО «Арктида». Несколько раз она приходила на работу в форме ФСИН, а начальству говорила, что совмещает основную работу в системе исполнения наказаний с работой в салоне.