Счетная палата проводит проверку в Российском футбольном союзе

Счетная палата России проводит проверку Российского футбольного союза. Об этом пишет ТАСС 8 февраля со ссылкой на представителя Счётной палаты.



Проверка касается расходования бюджетных средств на мероприятия сборных. Кроме того, Счетной палате предстоит оценить эффективность трат на участие команд в спортивных состязаниях. Период, которым интересуются аудиторы, двухлетний (с 2020-го по 2022 год).

«До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на коллегии Счетной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены», — заявили в Счетной палате.