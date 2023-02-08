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    Счетная палата проводит проверку в Российском футбольном союзе

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    Счетная палата России проводит проверку Российского футбольного союза. Об этом пишет ТАСС 8 февраля со ссылкой на представителя Счётной палаты.

    Проверка касается расходования бюджетных средств на мероприятия сборных. Кроме того, Счетной палате предстоит оценить эффективность трат на участие команд в спортивных состязаниях. Период, которым интересуются аудиторы, двухлетний (с 2020-го по 2022 год).

    «До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на коллегии Счетной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены», — заявили в Счетной палате.

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    РФССчетная палата
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