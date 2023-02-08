    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    775мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.89eur75.91

    Телка не наша. Мясокомбинат объяснил, что за предмет нашла в телятине петербурженка

    5656
    25 комментариев

    Происхождение капсулы, которую обнаружила в купленной на развес телятине жительница Петербурга, прояснил Игринский мясокомбинат. Как 8 февраля рассказали в компании «Фонтанке», опасности для здоровья предмет не несет.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Можем предположить, что на фотографии изображен микрочип, при помощи которого осуществляется идентификация сельскохозяйственных животных. Чипирование животных абсолютно безопасно для человека, употребляющего продукты, произведенные из этого животного», — заверил представитель компании.

    читатель «Фонтанки»

    Чип длиной 12 мм обычно вводят за ухо животного. По словам собеседника «Фонтанки», этот процесс похож на вакцинацию: капсулу с антенной и чипом помещают под кожу с помощью одноразового шприца.

    Как предположили в организации, виной всему — человеческий фактор: «Иногда при вакцинациях и других манипуляциях животное может резко дернуть головой, вырываться при плохой фиксации. <...> Ветврач мог промахнуться и ввести его в шею».

    В том, что этот кусок мяса был поставлен именно Игринским мясокомбинатом, компания сомневается. Её представитель заявил, что, во-первых, на территории Удмуртской Республики животных не чипируют, а во-вторых, мясокомбинат поставлял продукцию только оптовым покупателям. Те, в свою очередь, утверждают, что в магазин «Сезон» мясо не продавали.

    О том, как петербурженка нашла в куске мяса капсулу, «Фонтанка» писала ранее. В магазине решили обойтись без проверки, но Роспотребнадзор нашел в этом причину для жалобы.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МясокомбинатПетербургГовядинаЧип в мясе
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close