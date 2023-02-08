Телка не наша. Мясокомбинат объяснил, что за предмет нашла в телятине петербурженка

Происхождение капсулы, которую обнаружила в купленной на развес телятине жительница Петербурга, прояснил Игринский мясокомбинат. Как 8 февраля рассказали в компании «Фонтанке», опасности для здоровья предмет не несет.

«Можем предположить, что на фотографии изображен микрочип, при помощи которого осуществляется идентификация сельскохозяйственных животных. Чипирование животных абсолютно безопасно для человека, употребляющего продукты, произведенные из этого животного», — заверил представитель компании.

Чип длиной 12 мм обычно вводят за ухо животного. По словам собеседника «Фонтанки», этот процесс похож на вакцинацию: капсулу с антенной и чипом помещают под кожу с помощью одноразового шприца.

Как предположили в организации, виной всему — человеческий фактор: «Иногда при вакцинациях и других манипуляциях животное может резко дернуть головой, вырываться при плохой фиксации. <...> Ветврач мог промахнуться и ввести его в шею».

В том, что этот кусок мяса был поставлен именно Игринским мясокомбинатом, компания сомневается. Её представитель заявил, что, во-первых, на территории Удмуртской Республики животных не чипируют, а во-вторых, мясокомбинат поставлял продукцию только оптовым покупателям. Те, в свою очередь, утверждают, что в магазин «Сезон» мясо не продавали.